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На Одещині із судна розлилась нафта, а Адміністрація морських портів це приховала, – екоінспекція

На Одещині із судна розлилась нафта, а Адміністрація морських портів це приховала, – екоінспекція
Державна екологічна інспекція повідомила про масштабний розлив нафти біля Чорноморська на Одещині, а також звинуватила Адміністрацію морських портів України у приховуванні цього факту.

Про це заявив очільник Держекоінспекції Андрій Мальований, пише Громадське.

Про вилив нафти із судна «Аметист» відомство дізналося зі ЗМІ, хоча про таке інформувати має АМПУ. Коли в адміністрації заявили, що нічого такого немає, екологи разом із прикордонниками вирішили самостійно перевірити цю інформацію.

«Унаслідок чого наші співробітники зафіксували на поверхні води плями забруднення нафтопродуктами та помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Тобто в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати результати катастрофи!» — обурюється Мальований.

Працівники ДЕІ зібрали проби води й направили їх на лабораторний аналіз.

Також екологи написали заяву до поліції через забруднення моря, а в прокуратуру — заяву через приховування екологічного лиха АМПУ.

Що відомо про розлив нафти?

Пізно ввечері 25 листопада видання «Думская» повідомило, що в селищі Олександрівка біля Чорноморська тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби «Аметист», а навколо нього утворилася пляма нафтопродуктів.

Адміністрація морських портів і сама пошуково-рятувальна служба заперечили цю інформацію. На їхніх фото можна побачити, що принаймні судно не потонуло. Проте видання опублікувало відео з місця події, на якому можна побачити розлив нафтопродуктів.

Уже 26 листопада заступник начальника Держекоінспекції в Одеській області Володимир Караулов підтвердив виданню, що стався розлив нафти на площі 480 квадратних метрів.


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Теги: нафта, море, Одещина, екоінспекція, забруднення
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