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Долар і євро продовжують рости: курс валют у Луцьку на 27 листопада

Долар і євро продовжують рости: курс валют у Луцьку на 27 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.40, а продаж – 28.50.

Євро при купівлі становить – 33.70, продажу – 33.85.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.56.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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