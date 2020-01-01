Лучанина, який розповсюджував дитячу порнографію, взяли під варту

62-річному жителю міста Луцька, якого підозрюють у розповсюдженні серед неповнолітніх зображень порнографічного характеру, обрали запобіжний захід.Слідство вважає, що чоловік, використовуючи соціальні мережі та електронні пристрої, розповсюджував серед неповнолітніх такі зображення, - пише пресслужба обласної прокуратури.У кримінальному провадженні наразі проводять необхідні слідчі дії, спрямовані об’єктивне дослідження обставин злочину.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.відповідно до ст. 63 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.