На Ківерцівщині висадили понад 150 га лісу
Сьогодні, 15:26
У ДП «Цуманське лісове господарство» провели осінню інвентаризацію лісових культур, розсадників та природного поновлення лісу 2020 року.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці лісового господарства.
Цього року посадили 154,5 га лісових культур. Якщо проаналізувати їх стан, то цьогорічні культури гарно прижилися – 93,4 %.
Крім того, проводилася інвентаризація на лісових розсадниках. Наявність садивного матеріалу в розсадниках, загальна площа яких 1,03 га, становить 1 млн 344, 25 тис. сіянців хвойних та листяних порід, а також чагарникових та декоративних.
Інвентаризація лісових культур:
1-й (2020 рік) – 154,5 га, приживлюваність 93,4%:
1-й клас – 105,1 га;
2-й клас – 49,4 га;
2-й (2019 рік) – 130,8 га, приживлюваність 92,3%:
1-й клас – 81,7 га;
2-й клас – 49,1 га;
3-й (2018 рік) – 153,8 га, приживлюваність 90,6%:
1-й клас – 86,1 га;
2-й клас – 67,7 га;
Всього: 439,1 га;
середня приживлюваність 92,1%;
1-й клас – 272,9 га; 2-й клас – 166,2 га.
Атестація лісових культур:
2017 р. – площа 244,8 га; 1-й клас – 145,2; 2-й клас – 99,6.
2016 р. – площа 203,8 га; 1-й клас – 109,7; 2-й клас – 94,1.
2015 р. – площа 92,9 га; 1-й клас – 51,2; 2-й клас - 41,7.
2014 р. – площа 21,1 га; 1-й клас – 9,4; 2-й клас – 11,7.
2013 р. – площа 6,8 га; 1-й клас – 1,0; 2-й клас – 5,8.
Всього: площа 569, 4 га; 1-й клас – 316,5; 2-й клас –252,9.
За умови досягнення лісовими культурами у визначеному віці відповідної зімкнутості крон, густоти та висоти, вони переводяться у покриті лісом площі та передаються в експлуатацію. В цьому році перевели 154,9 га лісових культур у вкриті лісом землі, в тому числі за класом якості:
- 1-й – 87,4 га;
- 2-й – 67,5 га;
А також перевели природного поновлення лісу всього 178,1 га, в тому числі з класу якості:
1-й клас – 132,2 га;
2-й клас – 45,9 га;
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці лісового господарства.
Цього року посадили 154,5 га лісових культур. Якщо проаналізувати їх стан, то цьогорічні культури гарно прижилися – 93,4 %.
Крім того, проводилася інвентаризація на лісових розсадниках. Наявність садивного матеріалу в розсадниках, загальна площа яких 1,03 га, становить 1 млн 344, 25 тис. сіянців хвойних та листяних порід, а також чагарникових та декоративних.
Інвентаризація лісових культур:
1-й (2020 рік) – 154,5 га, приживлюваність 93,4%:
1-й клас – 105,1 га;
2-й клас – 49,4 га;
2-й (2019 рік) – 130,8 га, приживлюваність 92,3%:
1-й клас – 81,7 га;
2-й клас – 49,1 га;
3-й (2018 рік) – 153,8 га, приживлюваність 90,6%:
1-й клас – 86,1 га;
2-й клас – 67,7 га;
Всього: 439,1 га;
середня приживлюваність 92,1%;
1-й клас – 272,9 га; 2-й клас – 166,2 га.
Атестація лісових культур:
2017 р. – площа 244,8 га; 1-й клас – 145,2; 2-й клас – 99,6.
2016 р. – площа 203,8 га; 1-й клас – 109,7; 2-й клас – 94,1.
2015 р. – площа 92,9 га; 1-й клас – 51,2; 2-й клас - 41,7.
2014 р. – площа 21,1 га; 1-й клас – 9,4; 2-й клас – 11,7.
2013 р. – площа 6,8 га; 1-й клас – 1,0; 2-й клас – 5,8.
Всього: площа 569, 4 га; 1-й клас – 316,5; 2-й клас –252,9.
За умови досягнення лісовими культурами у визначеному віці відповідної зімкнутості крон, густоти та висоти, вони переводяться у покриті лісом площі та передаються в експлуатацію. В цьому році перевели 154,9 га лісових культур у вкриті лісом землі, в тому числі за класом якості:
- 1-й – 87,4 га;
- 2-й – 67,5 га;
А також перевели природного поновлення лісу всього 178,1 га, в тому числі з класу якості:
1-й клас – 132,2 га;
2-й клас – 45,9 га;
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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