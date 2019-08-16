На Ківерцівщині висадили понад 150 га лісу





Про це повідомляють на фейсбук-сторінці



Цього року посадили 154,5 га лісових культур. Якщо проаналізувати їх стан, то цьогорічні культури гарно прижилися – 93,4 %.



Крім того, проводилася інвентаризація на лісових розсадниках. Наявність садивного матеріалу в розсадниках, загальна площа яких 1,03 га, становить 1 млн 344, 25 тис. сіянців хвойних та листяних порід, а також чагарникових та декоративних.



Інвентаризація лісових культур:

1-й (2020 рік) – 154,5 га, приживлюваність 93,4%:

1-й клас – 105,1 га;

2-й клас – 49,4 га;

2-й (2019 рік) – 130,8 га, приживлюваність 92,3%:

1-й клас – 81,7 га;

2-й клас – 49,1 га;

3-й (2018 рік) – 153,8 га, приживлюваність 90,6%:

1-й клас – 86,1 га;

2-й клас – 67,7 га;

Всього: 439,1 га;

середня приживлюваність 92,1%;

1-й клас – 272,9 га; 2-й клас – 166,2 га.



Атестація лісових культур:

2017 р. – площа 244,8 га; 1-й клас – 145,2; 2-й клас – 99,6.

2016 р. – площа 203,8 га; 1-й клас – 109,7; 2-й клас – 94,1.

2015 р. – площа 92,9 га; 1-й клас – 51,2; 2-й клас - 41,7.

2014 р. – площа 21,1 га; 1-й клас – 9,4; 2-й клас – 11,7.

2013 р. – площа 6,8 га; 1-й клас – 1,0; 2-й клас – 5,8.

Всього: площа 569, 4 га; 1-й клас – 316,5; 2-й клас –252,9.



За умови досягнення лісовими культурами у визначеному віці відповідної зімкнутості крон, густоти та висоти, вони переводяться у покриті лісом площі та передаються в експлуатацію. В цьому році перевели 154,9 га лісових культур у вкриті лісом землі, в тому числі за класом якості:

- 1-й – 87,4 га;

- 2-й – 67,5 га;



А також перевели природного поновлення лісу всього 178,1 га, в тому числі з класу якості:

1-й клас – 132,2 га;

2-й клас – 45,9 га;

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДП «Цуманське лісове господарство» провели осінню інвентаризацію лісових культур, розсадників та природного поновлення лісу 2020 року.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці лісового господарства. Цього року посадили 154,5 га лісових культур. Якщо проаналізувати їх стан, то цьогорічні культури гарно прижилися – 93,4 %.Крім того, проводилася інвентаризація на лісових розсадниках. Наявність садивного матеріалу в розсадниках, загальна площа яких 1,03 га, становить 1 млн 344, 25 тис. сіянців хвойних та листяних порід, а також чагарникових та декоративних.Інвентаризація лісових культур:1-й (2020 рік) – 154,5 га, приживлюваність 93,4%:1-й клас – 105,1 га;2-й клас – 49,4 га;2-й (2019 рік) – 130,8 га, приживлюваність 92,3%:1-й клас – 81,7 га;2-й клас – 49,1 га;3-й (2018 рік) – 153,8 га, приживлюваність 90,6%:1-й клас – 86,1 га;2-й клас – 67,7 га;Всього: 439,1 га;середня приживлюваність 92,1%;1-й клас – 272,9 га; 2-й клас – 166,2 га.Атестація лісових культур:2017 р. – площа 244,8 га; 1-й клас – 145,2; 2-й клас – 99,6.2016 р. – площа 203,8 га; 1-й клас – 109,7; 2-й клас – 94,1.2015 р. – площа 92,9 га; 1-й клас – 51,2; 2-й клас - 41,7.2014 р. – площа 21,1 га; 1-й клас – 9,4; 2-й клас – 11,7.2013 р. – площа 6,8 га; 1-й клас – 1,0; 2-й клас – 5,8.Всього: площа 569, 4 га; 1-й клас – 316,5; 2-й клас –252,9.За умови досягнення лісовими культурами у визначеному віці відповідної зімкнутості крон, густоти та висоти, вони переводяться у покриті лісом площі та передаються в експлуатацію. В цьому році перевели 154,9 га лісових культур у вкриті лісом землі, в тому числі за класом якості:- 1-й – 87,4 га;- 2-й – 67,5 га;А також перевели природного поновлення лісу всього 178,1 га, в тому числі з класу якості:1-й клас – 132,2 га;2-й клас – 45,9 га;

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