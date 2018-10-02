На Волині знищили понад 500 браконьєрських сіток. ФОТО
Сьогодні, 16:28
На Волині працівники екоінспекції 27 листопада знищили 607 заборонених знарядь лову.
Зокрема порізали 523 риболовних сіток загальною довжиною 18 кілометрів 805 метрів. Також утилізували 81 «ятер» та 3 «екрани».
Знищені знаряддя лову вивезуть на полігон твердих побутових відходів для утилізації, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Браконьєрські знаряддя інспектори вилучали з початку року.
"Працівники інспекції постійно проводяться рейди щодо дотримання природоохоронного законодавства. Дуже часто інспектори під час перевірок вилучають незаконні знаряддя лову рибних ресурсів. Наразі відповідно до адміністративного кодексу розміри штрафів є незначними. Тому необхідно їх збільшити", - зауважив заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Сергій Дудка.
Нагадаємо, за використання заборонених знарядь лову передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП.
Стаття передбачає штраф у розмірі від 340 грн до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних живих ресурсів.
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Зокрема порізали 523 риболовних сіток загальною довжиною 18 кілометрів 805 метрів. Також утилізували 81 «ятер» та 3 «екрани».
Знищені знаряддя лову вивезуть на полігон твердих побутових відходів для утилізації, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Браконьєрські знаряддя інспектори вилучали з початку року.
"Працівники інспекції постійно проводяться рейди щодо дотримання природоохоронного законодавства. Дуже часто інспектори під час перевірок вилучають незаконні знаряддя лову рибних ресурсів. Наразі відповідно до адміністративного кодексу розміри штрафів є незначними. Тому необхідно їх збільшити", - зауважив заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Сергій Дудка.
Нагадаємо, за використання заборонених знарядь лову передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП.
Стаття передбачає штраф у розмірі від 340 грн до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних живих ресурсів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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