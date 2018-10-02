На Волині знищили понад 500 браконьєрських сіток. ФОТО

На Волині працівники екоінспекції 27 листопада знищили 607 заборонених знарядь лову.Зокрема порізали 523 риболовних сіток загальною довжиною 18 кілометрів 805 метрів. Також утилізували 81 «ятер» та 3 «екрани».Знищені знаряддя лову вивезуть на полігон твердих побутових відходів для утилізації, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Браконьєрські знаряддя інспектори вилучали з початку року."Працівники інспекції постійно проводяться рейди щодо дотримання природоохоронного законодавства. Дуже часто інспектори під час перевірок вилучають незаконні знаряддя лову рибних ресурсів. Наразі відповідно до адміністративного кодексу розміри штрафів є незначними. Тому необхідно їх збільшити", - зауважив заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській областіНагадаємо, за використання заборонених знарядь лову передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП.Стаття передбачає штраф у розмірі від 340 грн до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних живих ресурсів.