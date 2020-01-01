У місті на Волині сталася пожежа у приватному господарстві
Сьогодні, 14:39
Вчора, 27 листопада, у Любомлі в приватному господарстві сталася пожежа.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 17:39, інформує ДСНС у Волинській області.
За викликом вже за 5 хвилин прибули вогнеборці міської 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області, провели бойове розгортання та подали на гасіння пожежі всередині господарської споруди водяний ствол першої допомоги.
О 17:51 розповсюдження вогню вдалось локалізувати, чим не допустили поширення на поряд розташований житловий будинок. Через 9 хвилин пожежу ліквідували.
Ймовірно, пожежа трапилось через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Вогонь пошкодив перекриття, стіни, речі.
Головне фото - ілюстративне.
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Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 17:39, інформує ДСНС у Волинській області.
За викликом вже за 5 хвилин прибули вогнеборці міської 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області, провели бойове розгортання та подали на гасіння пожежі всередині господарської споруди водяний ствол першої допомоги.
О 17:51 розповсюдження вогню вдалось локалізувати, чим не допустили поширення на поряд розташований житловий будинок. Через 9 хвилин пожежу ліквідували.
Ймовірно, пожежа трапилось через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Вогонь пошкодив перекриття, стіни, речі.
Головне фото - ілюстративне.
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