Масштабну пожежу гасили майже 100 вогнеборців: у Харкові вночі горів ринок. ФОТО. ВІДЕО





Повідомлення про пожежу надійшло на номер "101" о 2:39,



Загоряння виявила охорона об’єкту. На той момент вогонь встиг охопити зо 2 десятки павільйонів. Вночі вони були зачинені, людей там не було. Охоронці негайно зателефонували на номер “101” та добровільного протипожежного формування торговельного центру. Прибулі до місця пожежі добровольці подали на гасіння перших пожежний ствол.



Вже за 10 хвилин за підвищеним номером виклику на місце прибули 4 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах. На той момент вогонь вирував вже на площі 1000 кв.м. Керівник гасіння пожежі негайно підвищив рівень складності пожежі до 3-го, а прибулий на місце події штаб пожежогасіння, який прийняв керівництво на себе, — до 4-го.



Загалом у гасінні пожежі брали участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення. Крім того, працювали 2 автоцистерни навчального підрозділу Національного університету цивільного захисту України та цистерна добровільного протипожежного формування ТЦ «Барабашово». Всього задіяли близько 100 чоловік особового складу. Рятувальники розгорнули рукавні лінії та подали в осередок пожежі 12 пожежних стволів. Також був організований захист сусідніх павільйонів. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.



Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось мінімізувати збитки від пожежі. Від вогню врятували близько 85 павільйонів, що знаходились на майданчику. Проте вогонь встиг знищити 25.



Локалізація пожежі відбулась о 04:17. Станом на 9:30 28 листопада на місці події продовжують працювати сили ДСНС.



Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові у ніч на 28 листопада сталася масштабна пожежа на території ТЦ «Барабашово». Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної.Повідомлення про пожежу надійшло на номер "101" о 2:39, повідомляє Головне УДСНС України.Загоряння виявила охорона об’єкту. На той момент вогонь встиг охопити зо 2 десятки павільйонів. Вночі вони були зачинені, людей там не було. Охоронці негайно зателефонували на номер “101” та добровільного протипожежного формування торговельного центру. Прибулі до місця пожежі добровольці подали на гасіння перших пожежний ствол.Вже за 10 хвилин за підвищеним номером виклику на місце прибули 4 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах. На той момент вогонь вирував вже на площі 1000 кв.м. Керівник гасіння пожежі негайно підвищив рівень складності пожежі до 3-го, а прибулий на місце події штаб пожежогасіння, який прийняв керівництво на себе, — до 4-го.Загалом у гасінні пожежі брали участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення. Крім того, працювали 2 автоцистерни навчального підрозділу Національного університету цивільного захисту України та цистерна добровільного протипожежного формування ТЦ «Барабашово». Всього задіяли близько 100 чоловік особового складу. Рятувальники розгорнули рукавні лінії та подали в осередок пожежі 12 пожежних стволів. Також був організований захист сусідніх павільйонів. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось мінімізувати збитки від пожежі. Від вогню врятували близько 85 павільйонів, що знаходились на майданчику. Проте вогонь встиг знищити 25.Локалізація пожежі відбулась о 04:17. Станом на 9:30 28 листопада на місці події продовжують працювати сили ДСНС.Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

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