На Волині озброєні чоловіки пограбували магазин





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Так, 4 березня двоє уродженців Київщини за попередньою змовою влаштували розбійний напад на магазин «Берізка», що на вулиці Незалежності, 38А у Ківерцях.



Зокрема, злочинці зайшли в магазин, один з них відволік продавчиню, попросивши дати йому алкогольний напій, а інший переліз через прилавок та взяв з шухляди 700 гривень, відштовхнувши жінку на землю. Після цього він дістав пістолет та почав погрожувати їй, зробивши демонстративний постріл. Зірвавши з шиї продавчині золотий ланцюжок, чоловіки покинули місце злочину.



Згодом одного з бандитів затримала поліція. При ньому був пістолет, дозвіл на носіння якого він не мав.



У суді один зі злочинців визнав свою вину частково, зазначивши, що вчинив розбійний напад без попередньої змови. Натомість інший обвинувачений взагалі заперечив свою вину, зазначивши, що він був лише свідком злочину.



Проте, дослідивши докази, суд дійшов висновку, що їхня вина доведена повністю.



Відтак, одному з них присудили покарання у виді 8,5 року за ґратами з конфіскацією майна, інший злочинець отримав менший строк – 7,5 року з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях двоє чоловіків за попередньою змовою вчинили розбійний напад на магазин, влаштувавши стрілянину та погрожуючи пістолетом продавчині.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини" Так, 4 березня двоє уродженців Київщини за попередньою змовою влаштували розбійний напад на магазин «Берізка», що на вулиці Незалежності, 38А у Ківерцях.Зокрема, злочинці зайшли в магазин, один з них відволік продавчиню, попросивши дати йому алкогольний напій, а інший переліз через прилавок та взяв з шухляди 700 гривень, відштовхнувши жінку на землю. Після цього він дістав пістолет та почав погрожувати їй, зробивши демонстративний постріл. Зірвавши з шиї продавчині золотий ланцюжок, чоловіки покинули місце злочину.Згодом одного з бандитів затримала поліція. При ньому був пістолет, дозвіл на носіння якого він не мав.У суді один зі злочинців визнав свою вину частково, зазначивши, що вчинив розбійний напад без попередньої змови. Натомість інший обвинувачений взагалі заперечив свою вину, зазначивши, що він був лише свідком злочину.Проте, дослідивши докази, суд дійшов висновку, що їхня вина доведена повністю.Відтак, одному з них присудили покарання у виді 8,5 року за ґратами з конфіскацією майна, інший злочинець отримав менший строк – 7,5 року з конфіскацією майна.

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