Митрополит Михаїл закликає протидіяти коронавірусу духовно і читати молитву під час епідемії

Михаїла протягом Різдвяного посту у храмах єпархії більше молитимуться та битимуть у дзвони за подолання пандемії Covid-19.



Про це



Владика доручає духовенству щонеділі після Божественної літургії служити молебень із читанням молитви під час "пошесті згубної" (епідемії), а також подбати, аби о 12-й год. недільних днів звершувалось дзвоніння.



Окрім того, архіпастир закликає і духовенство, і мирян молитись щодня о 21-й год., додаючи до вечірнього правила зазначену молитву.



Молитва під час епідемії



"Господи, Боже наш, багатий милосердям і милістю, що Своїм мудрим Провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошесть згубну, яка спіткала нас, як Ти і раніше припиняв згубні пошесті серед людей.



Милосердний Спасителю, захисти здоров’я тих, хто на Тебе уповає. Лікарю душ і тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, Господи, укріпи і захисти Своєю благодаттю усіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. Визволи людей в нашому місті (селі, монастирі), в нашій країні і по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і страждань та навчи нас цінувати життя і здоров’я як Твої дари. Дай нам, Боже, Твій мир і наповни наші серця непохитною вірою в Твій захист, надією на Твою підтримку і любов’ю до Тебе і наших ближніх.



Твоє бо є щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь."

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