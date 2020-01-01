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Курс валют у Луцьку на 29 листопада

Курс валют у Луцьку на 29 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.350, а продаж – 28.630.

Євро при купівлі становить – 33.700, продажу – 34.150.

Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.380.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.700, продаж – 7.775.

Курс канадського долара: купівля – 21.300, продаж – 21.700

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші
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