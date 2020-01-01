Курс валют у Луцьку на 29 листопада
Сьогодні, 10:30
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.350, а продаж – 28.630.
Євро при купівлі становить – 33.700, продажу – 34.150.
Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.380.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.700, продаж – 7.775.
Курс канадського долара: купівля – 21.300, продаж – 21.700
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Євро при купівлі становить – 33.700, продажу – 34.150.
Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.380.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.700, продаж – 7.775.
Курс канадського долара: купівля – 21.300, продаж – 21.700
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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