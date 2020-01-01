Курс валют у Луцьку на 29 листопада





Євро при купівлі становить – 33.700, продажу – 34.150.



Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.380.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.700, продаж – 7.775.



Курс канадського долара: купівля – 21.300, продаж – 21.700



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.350, а продаж – 28.630.Євро при купівлі становить – 33.700, продажу – 34.150.Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.380.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.700, продаж – 7.775.Курс канадського долара: купівля – 21.300, продаж – 21.700

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