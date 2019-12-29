На Волині зі снігом та ожеледицею вночі боролося 65 механізмів





Про це



«Проїзд дорогами загального користування державного значення забезпечено. Дорожнє покриття переважно чорне мокре, подекуди зі сніговою кашею», – йдеться у дописі.



За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології і сьогодні вдень по області місцями трохи сніжитиме. Невеликий сніг очікується і в ніч на 30 листопада. На дорогах можлива ожеледиця, тож усім учасникам дорожнього руху радять не втрачати пильності на автошляхах.











У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення регіону просять телефонувати до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області: (0332) 78 54 69.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від учорашнього вечора, 28 листопада, і вночі на Волині сніжило, тож дорожники області вийшли на боротьбу зі стихією. Для ліквідації зимової слизькості задіяли 65 механізмів і стільки ж працівників.Про це повідомили на сторінці служби автомобільних доріг області у фейсбуці.«Проїзд дорогами загального користування державного значення забезпечено. Дорожнє покриття переважно чорне мокре, подекуди зі сніговою кашею», – йдеться у дописі.За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології і сьогодні вдень по області місцями трохи сніжитиме. Невеликий сніг очікується і в ніч на 30 листопада. На дорогах можлива ожеледиця, тож усім учасникам дорожнього руху радять не втрачати пильності на автошляхах.У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення регіону просять телефонувати до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області: (0332) 78 54 69.

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