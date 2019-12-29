На Волині зі снігом та ожеледицею вночі боролося 65 механізмів
Сьогодні, 15:46
Від учорашнього вечора, 28 листопада, і вночі на Волині сніжило, тож дорожники області вийшли на боротьбу зі стихією. Для ліквідації зимової слизькості задіяли 65 механізмів і стільки ж працівників.
Про це повідомили на сторінці служби автомобільних доріг області у фейсбуці.
«Проїзд дорогами загального користування державного значення забезпечено. Дорожнє покриття переважно чорне мокре, подекуди зі сніговою кашею», – йдеться у дописі.
За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології і сьогодні вдень по області місцями трохи сніжитиме. Невеликий сніг очікується і в ніч на 30 листопада. На дорогах можлива ожеледиця, тож усім учасникам дорожнього руху радять не втрачати пильності на автошляхах.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення регіону просять телефонувати до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області: (0332) 78 54 69.
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Про це повідомили на сторінці служби автомобільних доріг області у фейсбуці.
«Проїзд дорогами загального користування державного значення забезпечено. Дорожнє покриття переважно чорне мокре, подекуди зі сніговою кашею», – йдеться у дописі.
За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології і сьогодні вдень по області місцями трохи сніжитиме. Невеликий сніг очікується і в ніч на 30 листопада. На дорогах можлива ожеледиця, тож усім учасникам дорожнього руху радять не втрачати пильності на автошляхах.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення регіону просять телефонувати до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області: (0332) 78 54 69.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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