У Польщі зіткнулися три буси з українцями
Сьогодні, 21:43
У результаті зіткнення трьох мікроавтобусів, що сталося на автошляху між населеними пунктами Майдан Новий і Марковіче Білгорайського повіту Люблінського воєводства (південний схід Польщі) неподалік кордону з Україною, загинув 60-річний громадянин України.
Про це пише Укрінформ.
У ДТП, що трапилося приблизно опівдні в п’ятницю, постраждали загалом троє водіїв транспортних засобів, з яких двоє були українцями.
За інформацією поліції, 29-річний водій мікроавтобуса Fiat виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, яким керував 60-річний українець. Водночас в Mercedes ззаду в’їхав 23-річний громадянин України, який керував ще одним мікроавтобусом марки Mercedes.
Рятувальники намагалися врятувати життя 60-річного українця, але в результаті отриманих травм він помер. Поліція встановила, що 29-річний водій автомобіля Fiat, якого також було перевезено до лікарні, а також 23-річний водій мікроавтобуса Mercedes були тверезими.
Поліція закликала усіх водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема встановленої дистанції, особливо з огляду на слизьку дорогу.
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Про це пише Укрінформ.
У ДТП, що трапилося приблизно опівдні в п’ятницю, постраждали загалом троє водіїв транспортних засобів, з яких двоє були українцями.
За інформацією поліції, 29-річний водій мікроавтобуса Fiat виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, яким керував 60-річний українець. Водночас в Mercedes ззаду в’їхав 23-річний громадянин України, який керував ще одним мікроавтобусом марки Mercedes.
Рятувальники намагалися врятувати життя 60-річного українця, але в результаті отриманих травм він помер. Поліція встановила, що 29-річний водій автомобіля Fiat, якого також було перевезено до лікарні, а також 23-річний водій мікроавтобуса Mercedes були тверезими.
Поліція закликала усіх водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема встановленої дистанції, особливо з огляду на слизьку дорогу.
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