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Карпати засипало снігом, а на високогір'ї вдарив 10-градусний мороз

Карпати засипало снігом, а на високогір'ї вдарив 10-градусний мороз
Гори Карпати засипало снігом. А на вершині гори Піп Іван тримається мороз у 10 градусів.

Про це повідомили у Чорногорському гірського пошуково-рятувальному посту.

Так, станом на 9:00 30 листопада на горі Піп Іван Чорногірський досить хмарно. Видимість обмежена до 50 метрів, вітер південно-західний 1-2 м/с, температура повітря -10°С.

Довідка. Гора Піп Іван – одна з найвищих вершин українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.


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Теги: Карпати, мороз
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