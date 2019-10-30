Карпати засипало снігом, а на високогір'ї вдарив 10-градусний мороз





Про це повідомили у Чорногорському гірського пошуково-рятувальному посту.



Так, станом на 9:00 30 листопада на горі Піп Іван Чорногірський досить хмарно. Видимість обмежена до 50 метрів, вітер південно-західний 1-2 м/с, температура повітря -10°С.



Довідка. Гора Піп Іван – одна з найвищих вершин українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гори Карпати засипало снігом. А на вершині гори Піп Іван тримається мороз у 10 градусів.Про це повідомили у Чорногорському гірського пошуково-рятувальному посту.Так, станом на 9:00 30 листопада на горі Піп Іван Чорногірський досить хмарно. Видимість обмежена до 50 метрів, вітер південно-західний 1-2 м/с, температура повітря -10°С.Гора Піп Іван – одна з найвищих вершин українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію