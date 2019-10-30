Карпати засипало снігом, а на високогір'ї вдарив 10-градусний мороз
Сьогодні, 10:43
Гори Карпати засипало снігом. А на вершині гори Піп Іван тримається мороз у 10 градусів.
Про це повідомили у Чорногорському гірського пошуково-рятувальному посту.
Так, станом на 9:00 30 листопада на горі Піп Іван Чорногірський досить хмарно. Видимість обмежена до 50 метрів, вітер південно-західний 1-2 м/с, температура повітря -10°С.
Довідка. Гора Піп Іван – одна з найвищих вершин українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
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Про це повідомили у Чорногорському гірського пошуково-рятувальному посту.
Так, станом на 9:00 30 листопада на горі Піп Іван Чорногірський досить хмарно. Видимість обмежена до 50 метрів, вітер південно-західний 1-2 м/с, температура повітря -10°С.
Довідка. Гора Піп Іван – одна з найвищих вершин українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
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