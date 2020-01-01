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На Волині чоловіка, який зґвалтував неповнолітню падчерку, взяли під варту на 2 місяці

На Волині чоловіка, який зґвалтував неповнолітню падчерку, взяли під варту на 2 місяці
Підозрюваного у зґвалтуванні 11-річної падчерки жителя Волині взяли під варту.

Слідство вважає, що восени 2018 року 43-річний чоловік поглумився над 11-річною на той час пасербицею. Удень же 24 жовтня 2020 року він дівчину побив, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Нині йому повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів і найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Довідково: санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

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Теги: Ківерцівський район, згвалтування, падчерка, арешт
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