На Волині чоловіка, який зґвалтував неповнолітню падчерку, взяли під варту на 2 місяці





Слідство вважає, що восени 2018 року 43-річний чоловік поглумився над 11-річною на той час пасербицею. Удень же 24 жовтня 2020 року він дівчину побив, - інформує пресслужба прокуратури Волині.



Нині йому повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів і найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.



Довідково: санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підозрюваного у зґвалтуванні 11-річної падчерки жителя Волині взяли під варту.Слідство вважає, що восени 2018 року 43-річний чоловік поглумився над 11-річною на той час пасербицею. Удень же 24 жовтня 2020 року він дівчину побив, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Нині йому повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів і найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

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