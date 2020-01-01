У Луцьку безкоштовно обстежували на гепатит С та ВІЛ: результати тестування
Сьогодні, 16:10
Повідомили результати безкоштовного тестування на гепатит С та ВІЛ, яке відбувалося сьогодні, 1 грудня, у Луцьку.
Про це повідомляють на сторінці медустанови.
Так, 60 осіб обстежили на ВІЛ та гепатит С фахівці Волинський обласний центр громадського здоров'я та Волинський Снід-Центр Центру з профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" під час акції громадського здоров'я у центральному універмазі Луцька.
Виявили 1 людину, інфіковану гепатитом С. ВІЛ-позитивних осіб не виявили.
Обстеження відбувалося методом швидкого тестування за сприяння Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом КП «Волинська обласна інфекційна лікарня».
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Про це повідомляють на сторінці медустанови.
Так, 60 осіб обстежили на ВІЛ та гепатит С фахівці Волинський обласний центр громадського здоров'я та Волинський Снід-Центр Центру з профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" під час акції громадського здоров'я у центральному універмазі Луцька.
Виявили 1 людину, інфіковану гепатитом С. ВІЛ-позитивних осіб не виявили.
Обстеження відбувалося методом швидкого тестування за сприяння Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом КП «Волинська обласна інфекційна лікарня».
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