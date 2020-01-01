У Луцьку безкоштовно обстежували на гепатит С та ВІЛ: результати тестування

Повідомили результати безкоштовного тестування на гепатит С та ВІЛ, яке відбувалося сьогодні, 1 грудня, у Луцьку.Про це повідомляють на сторінці медустанови.Так, 60 осіб обстежили на ВІЛ та гепатит С фахівці Волинський обласний центр громадського здоров'я та Волинський Снід-Центр Центру з профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" під час акції громадського здоров'я у центральному універмазі Луцька.Виявили 1 людину, інфіковану гепатитом С. ВІЛ-позитивних осіб не виявили.Обстеження відбувалося методом швидкого тестування за сприяння Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом КП «Волинська обласна інфекційна лікарня».