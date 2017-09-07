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Циганик запевнив, що у «Волині» не буде проблем з фінансування до кінця сезону

Циганик запевнив, що у «Волині» не буде проблем з фінансування до кінця сезону
Журналіст Ігор Циганик відповів на запитання про проблеми луцької "Волині" з фінансуванням. За його словами, наразі в клубі з виплатою заробітної платні нема жодних проблем.

Перед головним тренером Василем Сачком, зауважив Циганик, стоїть завдання вивести команду в УПЛ, - пише UA Football.

У цьому сезоні з Першої ліги виходять три команди. І якщо "Волинь", не дай Боже, не опиниться в цій трійці, от тоді інвестори можуть замислитися, чи варто їм взагалі фінансувати команду.

Бо в минулому сезоні було те ж завдання, дали шанс спробувати іншому тренеру. І якщо йому не вдасться – тоді виникнуть питання.

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Теги: Волинь, футбол, гроші
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