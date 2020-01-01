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Курс валют у Луцьку на 2 грудня

Курс валют у Луцьку на 2 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.388, а продаж – 28.659.

Євро при купівлі становить – 33.764, продажу – 34.304.

Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.382.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.061, продаж – 7.689.

Курс канадського долара: купівля – 20.310, продаж – 22.090.

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші
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