Курс валют у Луцьку на 2 грудня





Євро при купівлі становить – 33.764, продажу – 34.304.



Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.382.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.061, продаж – 7.689.



Курс канадського долара: купівля – 20.310, продаж – 22.090.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.388, а продаж – 28.659.Євро при купівлі становить – 33.764, продажу – 34.304.Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.382.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.061, продаж – 7.689.Курс канадського долара: купівля – 20.310, продаж – 22.090.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію