Курс валют у Луцьку на 2 грудня
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.388, а продаж – 28.659.
Євро при купівлі становить – 33.764, продажу – 34.304.
Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.382.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.061, продаж – 7.689.
Курс канадського долара: купівля – 20.310, продаж – 22.090.
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Євро при купівлі становить – 33.764, продажу – 34.304.
Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.382.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.061, продаж – 7.689.
Курс канадського долара: купівля – 20.310, продаж – 22.090.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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