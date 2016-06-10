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Українка привезла з Дубаю діамантів на 17 мільйонів. ВІДЕО

Українка привезла з Дубаю діамантів на 17 мільйонів. ВІДЕО
Пасажирка літака, який прилетів в аеропорт "Бориспіль" з Дубаю, мала при собі діаманти на суму 17 мільйонів гривень.

За оперативною інформацією прикордонників у аеропорту "Бориспіль" спільно з працівниками СБУ та митниці виявили жінку, яка спробувала ввезти в Україну дорогоцінні камені, - йдеться на сторінці Держприкордонслужби.

Жінка прибула до аеропорту рейсом із Дубаю. У кишені своїх штанів громадянка сховала 38 пакетиків з діамантами. Вага виявленого понад 50 грамів.

Попередня сума оцінки становить 17 млн грн.

Подальші заходи тривають, а на українку вже складено матеріали про порушення митних правил.


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Теги: Держприкордонслужба, Україна
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