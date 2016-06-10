Українка привезла з Дубаю діамантів на 17 мільйонів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:21
Пасажирка літака, який прилетів в аеропорт "Бориспіль" з Дубаю, мала при собі діаманти на суму 17 мільйонів гривень.
За оперативною інформацією прикордонників у аеропорту "Бориспіль" спільно з працівниками СБУ та митниці виявили жінку, яка спробувала ввезти в Україну дорогоцінні камені, - йдеться на сторінці Держприкордонслужби.
Жінка прибула до аеропорту рейсом із Дубаю. У кишені своїх штанів громадянка сховала 38 пакетиків з діамантами. Вага виявленого понад 50 грамів.
Попередня сума оцінки становить 17 млн грн.
Подальші заходи тривають, а на українку вже складено матеріали про порушення митних правил.
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За оперативною інформацією прикордонників у аеропорту "Бориспіль" спільно з працівниками СБУ та митниці виявили жінку, яка спробувала ввезти в Україну дорогоцінні камені, - йдеться на сторінці Держприкордонслужби.
Жінка прибула до аеропорту рейсом із Дубаю. У кишені своїх штанів громадянка сховала 38 пакетиків з діамантами. Вага виявленого понад 50 грамів.
Попередня сума оцінки становить 17 млн грн.
Подальші заходи тривають, а на українку вже складено матеріали про порушення митних правил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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