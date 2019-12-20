У Львові батьки не давали переливати кров дитині при операції: медики знайшли вихід





Нейрохірурги провели вже не один десяток операцій на головному мозку і видалення пухлини у цієї дівчинки не було б чимось надзвичайним, якби не умови, які висунули батьки, - пише видання



Релігійне переконання батьків не дозволяло вливати доньці чужу кров. А нейрохірурги з практики знають, що операції на мозку є досить крововтратними. Навіть під час доступу до самої пухлини втрачається багато крові.



Представники релігійної громади, як розповів ZAXID.NET дитячий нейрохірург Тарас Микитин, пообіцяли дістати дорогі замінники крові, які можна вливати дитині, але з якихось причин цього не зробили.



Утім, вихід з ситуації лікарні знайшли. На допомогу колегам з дитячої лікарні прийшли сусіди – лікарі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Вони позичили їм апарат для переливання власної крові. Тобто кров, яка втрачається під час оперативного втручання, збирається у спеціальний резервуар, очищується і її можна дитині вливати. Це власна кров дитини і такий метод не суперечить релігійним переконанням батьків.



Медичний директор з анестезіологічної роботи лікарні швидкої медичної допомоги Іван Міськів і анестезіолог-перфузіолог цієї ж лікарні Андрій Курило допомагали дитячим нейрохірургам провести цю непросту операцію.



Оперативне втручання, як повідомив Тарас Микитин, тривало понад 8,5 годин. Пухлина була доволі велика, яка зачепила найважливішу ділянку мозку – стовбур головного мозку, де зосереджені дуже важливі центри, які відповідають за дихання, серцебиття, зір, слух, смак тощо. Але нейрохірургам вдалося видалити пухлину і не ушкодити при цьому жодної важливої ділянки мозку.



«Дівчинка почувається добре, вона спокійно вже ходить по коридору відділення і що дуже важливо – не має жодного неврологічного дефекту», – каже Тарас Микитин.



Оперували Катерину 24 листопада, але поки лікарі не переконалися, що з дівчинкою все гаразд, вони не розповідали про цю операцію. Тепер вже впевнено можна сказати: дівчинка впевнено одужує і найближчим часом її випишуть з лікарні додому.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наприкінці листопада до дитячих нейрохірургів львівської міської дитячої лікарні звернулися батьки 10-річної Катерини зі Львова. У доньки виявили доволі велику пухлину головного мозку, яка тиснула на дуже важливі центри. Її терміново треба було оперувати.Нейрохірурги провели вже не один десяток операцій на головному мозку і видалення пухлини у цієї дівчинки не було б чимось надзвичайним, якби не умови, які висунули батьки, - пише видання Zaxid.net. Релігійне переконання батьків не дозволяло вливати доньці чужу кров. А нейрохірурги з практики знають, що операції на мозку є досить крововтратними. Навіть під час доступу до самої пухлини втрачається багато крові.Представники релігійної громади, як розповів ZAXID.NET дитячий нейрохірург, пообіцяли дістати дорогі замінники крові, які можна вливати дитині, але з якихось причин цього не зробили.Утім, вихід з ситуації лікарні знайшли. На допомогу колегам з дитячої лікарні прийшли сусіди – лікарі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Вони позичили їм апарат для переливання власної крові. Тобто кров, яка втрачається під час оперативного втручання, збирається у спеціальний резервуар, очищується і її можна дитині вливати. Це власна кров дитини і такий метод не суперечить релігійним переконанням батьків.Медичний директор з анестезіологічної роботи лікарні швидкої медичної допомогиі анестезіолог-перфузіолог цієї ж лікарнідопомагали дитячим нейрохірургам провести цю непросту операцію.Оперативне втручання, як повідомив Тарас Микитин, тривало понад 8,5 годин. Пухлина була доволі велика, яка зачепила найважливішу ділянку мозку – стовбур головного мозку, де зосереджені дуже важливі центри, які відповідають за дихання, серцебиття, зір, слух, смак тощо. Але нейрохірургам вдалося видалити пухлину і не ушкодити при цьому жодної важливої ділянки мозку.«Дівчинка почувається добре, вона спокійно вже ходить по коридору відділення і що дуже важливо – не має жодного неврологічного дефекту», – каже Тарас Микитин.Оперували Катерину 24 листопада, але поки лікарі не переконалися, що з дівчинкою все гаразд, вони не розповідали про цю операцію. Тепер вже впевнено можна сказати: дівчинка впевнено одужує і найближчим часом її випишуть з лікарні додому.

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