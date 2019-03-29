Волинський атовець бере участь у виставці художників-ветеранів у Києві. ФОТО

Павло Юрчук.



Про участь у виставці майстра графіки та живопису Павла Юрчука інформує у фейсбуці Спілка Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та бойових дій. Інформує



Для Павла Юрчука слово «війна» має конкретну форму, звук і запах. На фронт він потрапив у числі перших, в 2014-му році. Воював у лавах 51-ї ОМБР. У серпні отримав поранення внаслідок підриву військового авто на протитанковій міні, далі – непростий шлях лікування, реабілітація. У процесі власного відновлення проводив заняття з арт-терапії для поранених в АТО побратимів.



Творчість художника розділила війна. До воєнної теми художник не торкався чотири роки. Лише 2018-го року взявся переносити пережите на полотно – і створив серію картин, які митець доповнює інсталяціями і колажами, вражають експресивністю. Павло любить експериментувати з жанрами, техніками і формами.



«Життя продовжується, − запевняє художник. – Нині я реалізував себе як батько, художник та вчитель, адже проводжу заняття у дитячій художній школі Володимир-Волинського для малюків, серед яких чимало дітей учасників АТО.



А ще моя донька у свої два роки вже впевнено тримає палітру, фарби та пензлі – вона навіть є співавтором кількох моїх робіт».





Павло Юрчук малював з дитинства. Викладав у Володимир-Волинській дитячій художній школі імені Рокицького. Брав участь у колективних виставках з 2009-го року, є постійним учасником групових мистецьких проектів у Володимир-Волинському, Нововолинську, Луцьку.



Презентація авторських картин художника вже відбулися у Володимир-Волинському, Луцьку, Ковелі, Нововолинську та Мукачеві.



“А вже з 3-го грудня роботи будуть представлені і на нашій виставці, у Києві. Виставка триватиме 3-8 грудня, щодня з 11:00 до 17:00 за адресою: місто Київ, Музейний провулок, 6 (3-й поверх, Центр реадаптації та реабілітації «Ярміз»). Відвідування виставки та серії супутніх заходів – безкоштовне”, – йдеться в дописі.



Організатором виставки є ГО «СУВІАТО» Спілка Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та бойових дій – СУВІАТО за фінансової підтримки Печерської РДА.



Нагадаємо, на початку вересня роботи художника Павла Юрчука з Володимира потрапили на шпальти англомовного каталогу.



Також БУГ інформував, що Павло Юрчук є автором муралу з портретом Василя Стуса, який нещодавно з’явився у Володимирі.

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