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5 грудня на Волині: гортаючи календар

5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають редактор стрічки новин Інформаційного агентства ВолиньPost Катерина Кузнецова (на фото) та адвокат Дмитро Бурда.

5 грудня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Михайло і Петро.

У світі сьогодні відзначають Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів).

У нашій державі 5 грудня - День працівників статистики в Україні.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Цього дня у 1910 році народився почесний лучанин, організатор становлення і розвитку харчової промисловості на Волині Михайло Корчев.

На Волині 5 грудня 1995 року зареєстрували газету «Луцький замок», перший номер якої вийшов у лютому 1996-го.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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