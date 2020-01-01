5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають редактор стрічки новин Інформаційного агентства ВолиньPost Катерина Кузнецова (на фото) та адвокат Дмитро Бурда.
5 грудня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Михайло і Петро.
У світі сьогодні відзначають Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів).
У нашій державі 5 грудня - День працівників статистики в Україні.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Цього дня у 1910 році народився почесний лучанин, організатор становлення і розвитку харчової промисловості на Волині Михайло Корчев.
На Волині 5 грудня 1995 року зареєстрували газету «Луцький замок», перший номер якої вийшов у лютому 1996-го.
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5 грудня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Михайло і Петро.
У світі сьогодні відзначають Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів).
У нашій державі 5 грудня - День працівників статистики в Україні.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Цього дня у 1910 році народився почесний лучанин, організатор становлення і розвитку харчової промисловості на Волині Михайло Корчев.
На Волині 5 грудня 1995 року зареєстрували газету «Луцький замок», перший номер якої вийшов у лютому 1996-го.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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