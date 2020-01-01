Волинські студенти перемогли у конкурсі на кращу науково-дослідну роботу

Студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки взяли участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук, який відбувався з 5 по 8 листопада в режимі онлайн.Волинську область з-поміж інших представляли студенти Університету Лесі Українки. Шестеро з них стали переможцями, - йдеться на сайті ВНУ.Відтак, І місце зайняв студент І курсу факультету іноземної філології Максим Якимчук. Його наукові керівники – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології Лариса Рись і кандидат філософських наук, старший викладач кафедри німецької філології Лариса Іванюк.ІІ місце посіли студент І курсу Навчально-наукового фізико-технологічного інституту Назар Грабець (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій Олександр Мартинюк), першокурсник географічного факультету Антон Мозолюк (науковий керівник – кандидат географічних наук, доцент ЛНТУ, керівник секції геології, геохімії та мінералогії ВО МАН Микола Федонюк) та студентка І курсу факультету культури і мистецтв Катерина Цигульова (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Олена Кицан).Одразу двоє студентів-першокурсників зайняли ІІІ місце у конкурсі. Це представник Навчально-наукового фізико-технологічного інституту Андрій Приходько (науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики імені А. В. Свідзинського Павло Шигорін) і майбутня юристка Ангеліна Шевчук (науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварини Тетяна Поручинська).Директор КУ «Волинська обласна мала академія наук» Тетяна Михалюк висловила щиру подяку ректору Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолію Цьосю та викладачам закладу вищої освіти за плідну співпрацю і підготовку учнів та студентів до ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН і висловила сподівання на продовження ефективної співпраці.