На Волині – аварія із загиблими. ФОТО





Про цез посиланням на очевидців повідомляє



Легковик білого кольору зіткнувся з вантажівкою лоб у лоб, яка протягнула автомобіль ще декілька десятків метрів. Легковий транспортний засіб внаслідок ДТП зім’яло вщент.



Відомо, що двоє людей із легковика, жителі села Микуличі, загинули.



На місці працює поліція та медики. Також є спецавто рятувальників, які мають вирізати тіла з загиблих. Подробиці події досліджує оперативна група поліції з Луцька.



Рух на дорозі ускладнений, перекрито всі смуги. Поліція регулює рух транспортних засобів. Місце ДТП об’їжджають узбіччям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 5-го грудня на виїзді з Володимира у бік Луцька у селі Фалемичі трапилась ДТП з летальними наслідками.Про цез посиланням на очевидців повідомляє БУГ Легковик білого кольору зіткнувся з вантажівкою лоб у лоб, яка протягнула автомобіль ще декілька десятків метрів. Легковий транспортний засіб внаслідок ДТП зім’яло вщент.Відомо, що двоє людей із легковика, жителі села Микуличі, загинули.На місці працює поліція та медики. Також є спецавто рятувальників, які мають вирізати тіла з загиблих. Подробиці події досліджує оперативна група поліції з Луцька.Рух на дорозі ускладнений, перекрито всі смуги. Поліція регулює рух транспортних засобів. Місце ДТП об’їжджають узбіччям.

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