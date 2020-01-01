З'явилося відео моторошної смертельної аварії на Волині за участі вантажівки та легковика
Сьогодні, 10:52
У мережі з'явилося відео моменту аварії у селі Фалемичі, де легковик зіткнувся з вантажівкою лоб в лоб.
Про це йдеться у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.
Нагадаємо, легковик білого кольору 5 грудня зіткнувся з вантажівкою лоб у лоб, яка протягнула автомобіль ще декілька десятків метрів. Легковий транспортний засіб внаслідок ДТП зім’яло вщент.
Відомо, що двоє людей із легковика, жителі села Микуличі, загинули.
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Про це йдеться у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.
Нагадаємо, легковик білого кольору 5 грудня зіткнувся з вантажівкою лоб у лоб, яка протягнула автомобіль ще декілька десятків метрів. Легковий транспортний засіб внаслідок ДТП зім’яло вщент.
Відомо, що двоє людей із легковика, жителі села Микуличі, загинули.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Вони блимали дальнім перед тим як почати тормозити... їх занесло і сталося ДТП
і куда так перти
Жорік на універсалі також молодець...зеркала так просто висять...
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