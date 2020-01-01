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З'явилося відео моторошної смертельної аварії на Волині за участі вантажівки та легковика

З'явилося відео моторошної смертельної аварії на Волині за участі вантажівки та легковика
У мережі з'явилося відео моменту аварії у селі Фалемичі, де легковик зіткнувся з вантажівкою лоб в лоб.

Про це йдеться у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.

Нагадаємо, легковик білого кольору 5 грудня зіткнувся з вантажівкою лоб у лоб, яка протягнула автомобіль ще декілька десятків метрів. Легковий транспортний засіб внаслідок ДТП зім’яло вщент.

Відомо, що двоє людей із легковика, жителі села Микуличі, загинули.

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Теги: аварія, Фалемичі
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Коментарі 3
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Вони блимали дальнім перед тим як почати тормозити... їх занесло і сталося ДТП
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і куда так перти
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Жорік на універсалі також молодець...зеркала так просто висять...
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