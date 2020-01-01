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На Волині капітально відремонтують сільську амбулаторію

На Волині капітально відремонтують сільську амбулаторію
На капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Незалежності, 102а в селі Облапи Ковельського району Волинської області скерують майже два мільйони гривень.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації, пишуть Волинські новини. Тендерні пропозиції прийматимуть до 16 грудня, аукціон розпочнеться 17 грудня.

Очікувана вартість робіт становить 1 888 996 гривень.

Капітальний ремонт амбулаторії включатиме утеплення фасадів мінеральним плитами, заміну дверей, вікон, поліпшене штукатурення і фарбування поверхонь, улаштування підвісних стель, кладка окремих ділянок стін, мурування перегородок, облаштування перемичок, улаштування підлоги з керамічних плиток і ламінату, облаштування ґанку з козирком, велопарковки, благоустрій, встановлення пожежної сигналізації, зовнішні та внутрішні сантехнічні роботи, зокрема забезпечення роботи каналізації, водопроводів, систем вентиляції та опалення, монтаж електрообладнання тощо.

Усі роботи мають завершитися до 31 грудня 2021 року. Гарантійний термін становитиме 10 років.

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Теги: Облапи, амбулаторія, ремонт, тендер
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