Лікарі 2 місяці – без зарплати: медзаклад на Волині, який лишився без фінансування, продовжує працювати. ВІДЕО





Про це розповів Михайло Яворський.



У лікарні 19 працівників. Понад два місяці вони працюють без зарплати.



Лікарня розташована за кілометр від кордону з Білоруссю. Медзаклад розрахований на 15 ліжкомісць. Нині там лікують десятьох місцевих жителів. Зі слів головного лікаря, до найближчого медзакладу 30 кілометрів.



"Люди, які на хуторах живуть, їхні діти усі в Білорусії, вони не можуть зараз приїхати у зв’язку з політичною ситуацією та пандемією. Ці люди лишилися сам на сам", - каже Михайло Яворський.



Згідно з договором із Національною службою здоров’я, лікарня надає терапевтичні послуги у стаціонарі дорослим та дітям без надання хірургічної допомоги. Виконати усіх умов НСЗУ лікарня не може. Бракує апарату ШВЛ, кисневих концентраторів, рентгену та УЗД.



Директорка Західного департаменту Національної служби здоров’я України Мар’яна Возниця телефоном розповіла, що лікарні, які до 1 жовтня не виконали вимоги, залишились без державних субвенцій, далі їх може утримувати громада.



За коментарем Суспільне звернулося до голови місцевої ОТГ. Зі слів Миколи Маргеса, у громаді нині немає грошей, щоб виплатити медикам зарплатню. Бюджет ОТГ оплачує лише комунальні послуги лікарні. На фінансування медзакладу потрібно близько 2 мільйонів на рік.



Директор лікарні Михайло Яворський розповів: колектив звернувся до міністра охорони здоров’я із проханням не закривати заклад. Поки чекають відповіді, продовжать приймати пацієнтів.



Скільки лікарень на Волині опинилися у тому ж становищі, що й Самарівська, в обласному управлінні охорони здоров'я не розповіли.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарня у селі Самари Ратнівського району, фінансування якої від 1 жовтня припинила Національна служба здоров’я України, продовжує працювати й приймати пацієнтів.Про це розповів Суспільному директор медзакладуУ лікарні 19 працівників. Понад два місяці вони працюють без зарплати.Лікарня розташована за кілометр від кордону з Білоруссю. Медзаклад розрахований на 15 ліжкомісць. Нині там лікують десятьох місцевих жителів. Зі слів головного лікаря, до найближчого медзакладу 30 кілометрів."Люди, які на хуторах живуть, їхні діти усі в Білорусії, вони не можуть зараз приїхати у зв’язку з політичною ситуацією та пандемією. Ці люди лишилися сам на сам", - каже Михайло Яворський.Згідно з договором із Національною службою здоров’я, лікарня надає терапевтичні послуги у стаціонарі дорослим та дітям без надання хірургічної допомоги. Виконати усіх умов НСЗУ лікарня не може. Бракує апарату ШВЛ, кисневих концентраторів, рентгену та УЗД.Директорка Західного департаменту Національної служби здоров’я України Мар’яна Возниця телефоном розповіла, що лікарні, які до 1 жовтня не виконали вимоги, залишились без державних субвенцій, далі їх може утримувати громада.За коментарем Суспільне звернулося до голови місцевої ОТГ. Зі слів Миколи Маргеса, у громаді нині немає грошей, щоб виплатити медикам зарплатню. Бюджет ОТГ оплачує лише комунальні послуги лікарні. На фінансування медзакладу потрібно близько 2 мільйонів на рік.Директор лікарні Михайло Яворський розповів: колектив звернувся до міністра охорони здоров’я із проханням не закривати заклад. Поки чекають відповіді, продовжать приймати пацієнтів.Скільки лікарень на Волині опинилися у тому ж становищі, що й Самарівська, в обласному управлінні охорони здоров'я не розповіли.

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