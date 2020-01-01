У Луцьку презентували книгу про волинян, які захищали територіальну цілісніть України





Співавтор книги, історик, краєзнавець Анатолій Кравець розповів



Історик, краєзнавець Анатолій Кравець розповідає: книгу готувати до друку допомагав друг. У зборі інформації сприяли студенти-випускники Луцького педколеджу. На презентацію запросили і кількох героїв книги та їх рідних.



Рецензію до книги готував краєзнавець Геннадій Бондаренко. Він розповідає, що за час війни на Сході волиняни написали 10 книг про ці події. Це видання використовуватимуть у навчанні студентів.



Частину екземплярів передали у волинську бібліотеку імені Олени Пчілки, бібліотеку Луцького педколеджу та подарували декільком героям, чиї історії згадані в книзі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку презентували книгу про 91 українського військового. Видання має назву - "Волинські вояки на захисті територіальної цілісності України 2014-2017 років".Співавтор книги, історик, краєзнавецьрозповів Суспільному , що більшість історій про волинян, проте є у виданні оповіді й про військовослужбовців з Рівненщини. Каже, проєкт не комерційний, фінансував чоловік його сам.Історик, краєзнавець Анатолій Кравець розповідає: книгу готувати до друку допомагав друг. У зборі інформації сприяли студенти-випускники Луцького педколеджу. На презентацію запросили і кількох героїв книги та їх рідних.Рецензію до книги готував краєзнавець. Він розповідає, що за час війни на Сході волиняни написали 10 книг про ці події. Це видання використовуватимуть у навчанні студентів.Частину екземплярів передали у волинську бібліотеку імені Олени Пчілки, бібліотеку Луцького педколеджу та подарували декільком героям, чиї історії згадані в книзі.

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