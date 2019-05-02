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У селі на Волині горів житловий будинок

У селі на Волині горів житловий будинок
9 грудня у житловому будинку в селі Крать Турійського району трапилася пожежа. Повідомлення про загорання до служби «101» надійшло ввечері, о 21:32.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.

До місця пожежі виїхали рятувальники 7-ї, 17-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Овлочин. На гасіння пожежі вогнеборці подали 2 водяних спеціальних стволи. Пожежу ліквідували о 22:50.

Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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Головне фото – ілюстативне.

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Теги: пожежа, Волинь, вогонь, ДСНС, рятувальники
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