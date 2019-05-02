У селі на Волині горів житловий будинок





Про це



До місця пожежі виїхали рятувальники 7-ї, 17-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Овлочин. На гасіння пожежі вогнеборці подали 2 водяних спеціальних стволи. Пожежу ліквідували о 22:50.



Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.



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Головне фото – ілюстативне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 грудня у житловому будинку в селі Крать Турійського району трапилася пожежа. Повідомлення про загорання до служби «101» надійшло ввечері, о 21:32.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.До місця пожежі виїхали рятувальники 7-ї, 17-ї Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Овлочин. На гасіння пожежі вогнеборці подали 2 водяних спеціальних стволи. Пожежу ліквідували о 22:50.Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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