У Маріуполі чоловік захопив заручників у банку. ФОТО

Поліцейські затримали чоловіка, який захопив трьох заручників у відділенні банку Маріуполя.Так, 10 грудня до поліції надійшло повідомлення про напад на філіал банку по вулиці Лепорського в Лівобережному районі Маріуполя та захоплення заручників, - інформує відділ комунікації поліціїДонецької області.Зловмисник зайшов до відділення з коробкою з дротами, в якій, за його словами, знаходився вибуховий пристрій. Чоловік зачинив трьох працівниць у кімнаті та погрожував підірвати всіх, якщо не виконають його вимоги. Нападник вимагав покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ КОРД і журналістів.На місце протягом п’яти хвилин прибула поліція на чолі з начальником обласного главку Миколою Семенишиним, а також рятувальники та інші екстрені служби. У ході розгорнутої спецоперації було організовано роботу слідчо-оперативних груп, перемовників, спецпризначенців КОРДу, роти поліції особливого призначення, вибухотехніків і кінологів.Переговори із чоловіком розпочали начальник Лівобережного відділення поліції Іван Шкуропацький та командир КОРДу з позивним Майор, які прибули на місце одними з перших. Поліцейські запропонували обміняти жінок на себе. Однак захоплювач не погодився і поводив себе агресивно. Фігурант висунув нові вимоги: зателефонувати до Торецька, де він мешкав раніше. Відтак, прийняли рішення затримувати його.У результаті операції нападника знешкодили і затримали. Ним виявився 30-річний житель міста Торецьк. Заручниць звільнили. Ніж та підозрілий предмет вилучили. Коробку перевірили вибухотехніки: небезпечних предметів не виявилиЗатриманому інкримінують ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників). Тривають слідчі дії.