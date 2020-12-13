Німеччина вводить жорсткий карантин уже з 16 грудня





Такі заходи ухвалили для подальшої боротьби з пандемією коронавірусу, повідомила канцлер Ангела Меркель, пишуть

"З середи роздрібна торгівля буде закрита, виняток зроблять тільки для продуктів харчування і необхідних товарів", – сказала Меркель в неділю за підсумками переговорів з владою федеральних земель.



Також вирішили закрити перукарні. Таким чином влада вирішила посилити заходи, ухвалені 2 листопада для придушення пандемії. Нинішні обмеження діятимуть мінімум до 10 січня.



Всього в світі виявили 72,2 млн випадків зараження Covid-19. Померли від хвороби понад 1,5 млн осіб. Однак одужали майже 50,6 млн чоловік.



Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Вакцинація від коронавірусу в США почнеться вже 14 грудня.

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"З середи роздрібна торгівля буде закрита, виняток зроблять тільки для продуктів харчування і необхідних товарів", – сказала Меркель в неділю за підсумками переговорів з владою федеральних земель.Також вирішили закрити перукарні. Таким чином влада вирішила посилити заходи, ухвалені 2 листопада для придушення пандемії. Нинішні обмеження діятимуть мінімум до 10 січня.Всього в світі виявили 72,2 млн випадків зараження Covid-19. Померли від хвороби понад 1,5 млн осіб. Однак одужали майже 50,6 млн чоловік.Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Вакцинація від коронавірусу в США почнеться вже 14 грудня.

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