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Німеччина вводить жорсткий карантин уже з 16 грудня

Німеччина вводить жорсткий карантин уже з 16 грудня
У Німеччині з 16 грудня закриють школи і більшу частину роздрібної торгівлі, окрім продуктових магазинів і аптек.

Такі заходи ухвалили для подальшої боротьби з пандемією коронавірусу, повідомила канцлер Ангела Меркель, пишуть Факти.

"З середи роздрібна торгівля буде закрита, виняток зроблять тільки для продуктів харчування і необхідних товарів", – сказала Меркель в неділю за підсумками переговорів з владою федеральних земель.

Також вирішили закрити перукарні. Таким чином влада вирішила посилити заходи, ухвалені 2 листопада для придушення пандемії. Нинішні обмеження діятимуть мінімум до 10 січня.

Всього в світі виявили 72,2 млн випадків зараження Covid-19. Померли від хвороби понад 1,5 млн осіб. Однак одужали майже 50,6 млн чоловік.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Вакцинація від коронавірусу в США почнеться вже 14 грудня.

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Теги: Німеччина, коронавірус, локдаун
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