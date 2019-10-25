«Інвестор» долучився до конкурсу бізнес-ідей від креативних старшокласників з Волині. ФОТО*





Такий проект під назвою «Зробимо Волинь кращою» уже другий рік поспіль організовує факультет економіки та управління Волинського національного університету, – пишуть на сайті БК «



«Проект складається з трьох частин. Перша – навчання фінансово-економічної грамотності. Викладачі університету розробили програму і онлайн проводили заняття. Другим етапом була участь в навчальній економічній грі. Пройшовши ці етапи, діти однозначно здобули знання. І як підсумок – підготували власні проекти. На сьогодні проектна діяльність є дуже важливою, це реальне джерело фінансування. Тому дуже важливо вміти писати проекти», – розповіла завідувачка кафедри обліку та оподаткування Ірина Садовська.





Ректор ВНУ Анатолій Цьось, Андрій Разумовський, заступниця голови правління Фонду «Тільки разом» Катерина Шкльода та Ірина Садовська.



Цьогоріч в проекті взяло участь більше тисячі старшокласників з різних міст та сіл Волинської області. До конкурсу креативних ідей відібрали 60 кращих проектів.



Компанія «Інвестор» долучилася до визначення та нагородження переможців.





Подарунки переможцям – від Фонду «Тільки разом», компанії «Інвестор» та рекламної фірми «Апполінарія».



«Приємно бачити в залі стільки ідейних дітей. Є надія, що наша країна стане більш прогресивною і сучасною. Я вірю, що ви побудуєте нову Україну», – зауважив під час нагородження директор «Інвестора» Андрій Разумовський.



Переможців визначали у 4 секціях. Найкращими стали проекти:



Створення молодіжного простору «Place for Teens» – команда учнів луцької школи №12.



«Прибуткове навчання» і «Дерево-фенікс» – Соломія Сорока, учениця Світязького ліцею.



«Mantrip: Подорожі по Маневиччині» – учні маневицької школи №2: Владислава Шишолік, Карина Кундік, Діана Тимощук, Ілона Романік.



«Перемогу отримали відразу дві мої ідеї. Перша – «Прибуткове навчання», задум полягає в тому, щоб на уроках трудового навчання учні виготовляли речі на продаж і отримували за це гроші. Я – зі Світязя, в нас користуються популярністю різні сувеніри, в тому числі із дерева. Це все могли б виготовляти учні. Інший проект – вирощування павловнії. Це дерево з найбільшою швидкістю росту в світі, воно за 5 років з одного гектара дає 300 метрів кубічних деревини. І коли його зрізати – знову виростає, до 4 разів», – розповіла подвійна переможниця конкурсу Соломія Сорока.





З дипломами – подвійна переможниця конкурсу Соломія Сорока.



Серед інших ідей, які пропонували старшокласники, було також: створення рекреаційної зони біля річки Прип’ять в с. Ветли Любешівського району; створення підприємства для виготовлення і переробки ягід та грибів у с. Люб’язь Любешівського району; створення шкільного соціального підприємства «Формула успіху Торчина»; сортування та компостування сміття у луцькій школі №10; відновлення млина у с. Рудники Маневицького району та багато інших.



Директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський зауважив, що серед ідей є такі, які потрібно реалізувати. Тому він планує після більш детального вивчення проектів школярів обрати один, який допоможе втілити.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинських старшокласників навчали, як вигадати власну ідею для бізнесового чи соціального проекту та правильно оформити її, щоб отримати фінансування. Після навчання – конкурс креативних ідей, де школярі презентували свої проекти, і за кращі з них отримали цінні подарунки.Такий проект під назвою «Зробимо Волинь кращою» уже другий рік поспіль організовує факультет економіки та управління Волинського національного університету, – пишуть на сайті БК « Інвестор ».«Проект складається з трьох частин. Перша – навчання фінансово-економічної грамотності. Викладачі університету розробили програму і онлайн проводили заняття. Другим етапом була участь в навчальній економічній грі. Пройшовши ці етапи, діти однозначно здобули знання. І як підсумок – підготували власні проекти. На сьогодні проектна діяльність є дуже важливою, це реальне джерело фінансування. Тому дуже важливо вміти писати проекти», – розповіла завідувачка кафедри обліку та оподаткуванняРектор ВНУ, заступниця голови правління Фонду «Тільки разом»та Ірина Садовська.Цьогоріч в проекті взяло участь більше тисячі старшокласників з різних міст та сіл Волинської області. До конкурсу креативних ідей відібрали 60 кращих проектів.Компанія «Інвестор» долучилася до визначення та нагородження переможців.Подарунки переможцям – від Фонду «Тільки разом», компанії «Інвестор» та рекламної фірми «Апполінарія».«Приємно бачити в залі стільки ідейних дітей. Є надія, що наша країна стане більш прогресивною і сучасною. Я вірю, що ви побудуєте нову Україну», – зауважив під час нагородження директор «Інвестора» Андрій Разумовський.Створення молодіжного простору «Place for Teens» – команда учнів луцької школи №12.«Прибуткове навчання» і «Дерево-фенікс» –, учениця Світязького ліцею.«Mantrip: Подорожі по Маневиччині» – учні маневицької школи №2:«Перемогу отримали відразу дві мої ідеї. Перша – «Прибуткове навчання», задум полягає в тому, щоб на уроках трудового навчання учні виготовляли речі на продаж і отримували за це гроші. Я – зі Світязя, в нас користуються популярністю різні сувеніри, в тому числі із дерева. Це все могли б виготовляти учні. Інший проект – вирощування павловнії. Це дерево з найбільшою швидкістю росту в світі, воно за 5 років з одного гектара дає 300 метрів кубічних деревини. І коли його зрізати – знову виростає, до 4 разів», – розповіла подвійна переможниця конкурсу Соломія Сорока.З дипломами – подвійна переможниця конкурсу Соломія Сорока.Серед інших ідей, які пропонували старшокласники, було також: створення рекреаційної зони біля річки Прип’ять в с. Ветли Любешівського району; створення підприємства для виготовлення і переробки ягід та грибів у с. Люб’язь Любешівського району; створення шкільного соціального підприємства «Формула успіху Торчина»; сортування та компостування сміття у луцькій школі №10; відновлення млина у с. Рудники Маневицького району та багато інших.Директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський зауважив, що серед ідей є такі, які потрібно реалізувати. Тому він планує після більш детального вивчення проектів школярів обрати один, який допоможе втілити.

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