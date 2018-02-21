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Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО

Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО
Автопарк громадського транспорту Луцька поповнився ще трьома еко-автобусами MAN А21 Lion’s City, які придбало ТОВ ВТП «Санрайз» ЛТД.

Презентували транспорт 14 грудня, а вже від завтра, 15 грудня, він курсуватиме на маршруті №2, який і обслуговує підприємство.

Нагадаємо, 1 грудня на дороги міста виїхало перших два таких автобуси.

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«Приємна новина для лучан – прийшла чергова партія нового транспортного засобу для міста, який обслуговуватиме маршрут №2. Усе робиться для того, аби пасажирам було комфортно. Я вже спілкувався із людьми, які користувалися такими автобусами, вони дуже задоволені», – поділився секретар Луцькради Юрій Безпятко, який приїхав оглянути новий міський транспорт.

Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО
Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО


Директор «Санрайзу» Микола Лисеюк розповів, що, як і планувалося раніше, після нового року місто отримає ще 15 таких транспортних засобів.

Надалі транспорт планують залучати і на інші маршрути, зокрема №12 та 22. Згодом пообіцяли розглянути також варіанти запуску їх і на приміські сполучення.

Основними відмінностями від звичних Луцьку «Богданів» є еко-складова нових автобусів, вони оснащені газовими двигунами та відповідають стандарту Євро-5, а також є доволі великогабаритними: розраховані на перевезення аж 80-ти пасажирів, «сидячих» місць – 42. Зауважимо, що транспорт пристосований для перевезення пасажирів з особливими потребами, автобуси мають низьку підлогу для зручного користування і при зупинці нахиляються на праву сторону.

Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО


Начальник міського управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов розповів, що цей транспорт – 2006-го року випуску, раніше курсував Нідерландами, однак чудово пристосований для Луцька. Перших два транспортних засоби зарекомендували себе чудово, а вже з 15-го грудня на вулицях міста таких еко-бусів буде 5.

Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО
Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО
Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО
Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО
Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО
Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО
Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО
Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО
Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО

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Теги: автобуси, Луцьк, транспорт, громадський транспорт
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