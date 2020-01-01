Стали відомі прізвища ймовірних старост у приєднаних до Луцька громадах





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.



На посаду старости сіл Жидичин, Кульчин, Липляни, Озерце, Клепачів, Небіжка пропонуватимуть голову Жидичинської сільської ради Галину Матвіюк.



Старостою сіл Боголюби, Богушівка, Тарасове, Іванчиці, Озденіж може стати голова Боголюбської сільради Марія Якубовська.



Кандидатуру колишнього голови Заборольської громади Валерія Боярського хочуть затвердити на посаду старости сіл Забороль, Антонівка, Великий Омеляник, Всеволодівка, Олександрівка, Одеради, Городок, Сьомаки, Шепель, Заболотці, Охотин.



Ексдиректора ДП «Документ» Валерія Войнаровського висуватимуть на посаду старости сіл Княгининок, Буків, Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сирники, Брище, смт Рокині.



Колишнього голову Ківерцівської райради Олександра Гурського пропонуватимуть на посаду старости Прилуцького старостинського округу Луцької міської територіальної громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі прізвища 5 ймовірних старост приєднаних до Луцька громад.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.На посаду старости сіл Жидичин, Кульчин, Липляни, Озерце, Клепачів, Небіжка пропонуватимуть голову Жидичинської сільської радиСтаростою сіл Боголюби, Богушівка, Тарасове, Іванчиці, Озденіж може стати голова Боголюбської сільрадиКандидатуру колишнього голови Заборольської громадихочуть затвердити на посаду старости сіл Забороль, Антонівка, Великий Омеляник, Всеволодівка, Олександрівка, Одеради, Городок, Сьомаки, Шепель, Заболотці, Охотин.Ексдиректора ДП «Документ»висуватимуть на посаду старости сіл Княгининок, Буків, Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сирники, Брище, смт Рокині.Колишнього голову Ківерцівської райрадипропонуватимуть на посаду старости Прилуцького старостинського округу Луцької міської територіальної громади.

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