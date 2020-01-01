вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стали відомі прізвища ймовірних старост у приєднаних до Луцька громадах

Стали відомі прізвища ймовірних старост у приєднаних до Луцька громадах
Стали відомі прізвища 5 ймовірних старост приєднаних до Луцька громад.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.

На посаду старости сіл Жидичин, Кульчин, Липляни, Озерце, Клепачів, Небіжка пропонуватимуть голову Жидичинської сільської ради Галину Матвіюк.

Старостою сіл Боголюби, Богушівка, Тарасове, Іванчиці, Озденіж може стати голова Боголюбської сільради Марія Якубовська.

Кандидатуру колишнього голови Заборольської громади Валерія Боярського хочуть затвердити на посаду старости сіл Забороль, Антонівка, Великий Омеляник, Всеволодівка, Олександрівка, Одеради, Городок, Сьомаки, Шепель, Заболотці, Охотин.

Ексдиректора ДП «Документ» Валерія Войнаровського висуватимуть на посаду старости сіл Княгининок, Буків, Зміїнець, Милушин, Милуші, Моташівка, Сирники, Брище, смт Рокині.

Колишнього голову Ківерцівської райради Олександра Гурського пропонуватимуть на посаду старости Прилуцького старостинського округу Луцької міської територіальної громади.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: старости, міська рада, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд запровадив нові карантинні обмеження, які діятимуть з 19 грудня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:43
У Луцьку кросовер збив велосипедиста
Сьогодні, 17:26
Стали відомі прізвища ймовірних старост у приєднаних до Луцька громадах
Сьогодні, 17:15
Троє волинян здобули перемогу на «Іграх Нескорених 2.0»
Сьогодні, 17:12
8 тисяч від «президента»: кіберполіція застерігає від нахабного шахрайства
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Юрій Безпятко став секретарем Луцькради Юрій Безпятко став секретарем Луцькради
01 грудень, 11:57
У Луцькій міській раді створили шість фракцій і назвали їхніх голів У Луцькій міській раді створили шість фракцій і назвали їхніх голів
01 грудень, 11:22
У луцькій мерії – 600 посадовців і службовців У луцькій мерії – 600 посадовців і службовців
09 жовтень, 20:33
Кого веде у Луцьку міську раду партія «За майбутнє». ІМЕНА Кого веде у Луцьку міську раду партія «За майбутнє». ІМЕНА
19 вересень, 08:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» вилучили понад пів тонни екзотичних фруктів
Сьогодні, 18:09
 0
Це подарунок, якому вже 12 років, – митрополит Михаїл про критику щодо своєї норкової шуби
Сьогодні, 18:03
 0
Уряд запровадив нові карантинні обмеження, які діятимуть з 19 грудня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:43
 0
У Луцьку кросовер збив велосипедиста
Сьогодні, 17:26
 0
Стали відомі прізвища ймовірних старост у приєднаних до Луцька громадах
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8