Митрополит Михаїл пояснив, чому припинився перехід парафій з УПЦ до ПЦУ





Про це він розповів в інтерв'ю виданню



За словами митрополита Михаїла, перехід парафій з УПЦ до ПЦУ припинився через відсутність інформаційної підтримки цієї теми.



"Насамперед через відсутність обговорення, роз’яснень. От ми говоримо про НАТО, міркуємо, добре це для України чи ні, то і прихильність до Альянсу серед населення зростає. Так само багато говорили про дарування Томосу, що це правильно, потрібно. Так зрештою і сталося, почався перехід парафій. Перейшли ті, хто вже дозрів. Одночасно усі не дозріють. Не всі одразу перейдуть. Все ж таки звичка людей ходити в московський храм залишається через відсутність достатньої інформації", - зазначив владика.



Також митрополит Михаїл зазначив, що не треба всіх заганяти до ПЦУ.



"Якщо люди це все не пропустять через серце, через розум, вони все одно будуть тяжіти до того, щоби відвідувати церкви Московського патріархату", - сказав митрополит Михаїл.



Також очільник Волинської єпархії додав, що наразі він не може прийняти всю кількість парафій, які можуть перейти. Зокрема, через кадрову проблему: "Парафії переходили і не завжди зі священниками, тобто з’явився кадровий голод. Ми на Волині його практично не відчули, бо маємо свій навчальний заклад. Але інші єпархії страждали і люди були розгублені: вони перейшли до ПЦУ, а священника немає. Потім вагання: може, ми не туди пішли, давайте повернемося назад. Такі тенденції також були. Простіше кажучи, якщо би зараз перейшли до нас всі парафії, ми би навіть не могли настачити для них священників. Важливо, щоби перехід був постійно, щоби не зупинявся процес".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповів, чому припинився активний перехід парафій з УПЦ до ПЦУ.Про це він розповів в інтерв'ю виданню Главком. За словами митрополита Михаїла, перехід парафій з УПЦ до ПЦУ припинився через відсутність інформаційної підтримки цієї теми."Насамперед через відсутність обговорення, роз’яснень. От ми говоримо про НАТО, міркуємо, добре це для України чи ні, то і прихильність до Альянсу серед населення зростає. Так само багато говорили про дарування Томосу, що це правильно, потрібно. Так зрештою і сталося, почався перехід парафій. Перейшли ті, хто вже дозрів. Одночасно усі не дозріють. Не всі одразу перейдуть. Все ж таки звичка людей ходити в московський храм залишається через відсутність достатньої інформації", - зазначив владика.Також митрополит Михаїл зазначив, що не треба всіх заганяти до ПЦУ."Якщо люди це все не пропустять через серце, через розум, вони все одно будуть тяжіти до того, щоби відвідувати церкви Московського патріархату", - сказав митрополит Михаїл.Також очільник Волинської єпархії додав, що наразі він не може прийняти всю кількість парафій, які можуть перейти. Зокрема, через кадрову проблему: "Парафії переходили і не завжди зі священниками, тобто з’явився кадровий голод. Ми на Волині його практично не відчули, бо маємо свій навчальний заклад. Але інші єпархії страждали і люди були розгублені: вони перейшли до ПЦУ, а священника немає. Потім вагання: може, ми не туди пішли, давайте повернемося назад. Такі тенденції також були. Простіше кажучи, якщо би зараз перейшли до нас всі парафії, ми би навіть не могли настачити для них священників. Важливо, щоби перехід був постійно, щоби не зупинявся процес".

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