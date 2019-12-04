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Двоє лучанок отримали звання «Мати-героїня»

Двоє лучанок отримали звання «Мати-героїня»
Лучанкам Оксані Жулканич та Тетяні Прудяк присвоєно почесне звання “Мати-героїня”.

З цієї нагоди директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода вручила цим жінкам нагрудні знаки, - йдеться на сайті Луцькради.

“Цінністю нашої держави є міцні й багатодітні сім’ї. Ті, які формують політику сім’ї в нашій державі. В цих сім’ях вчать дітей добру, підтримки та поваги один до одного. Велика шана і повага саме вам, матері, які в такий складний економічній час для нашої країни, не боїтеся народжувати та виховувати дітей. Пам’ятайте, ваші діти — основа нашої країни”, - зазначила Вікторія Майборода.

Довідково. Особам, які отримали почесне звання “Мати-героїня”, передбачено виплату одноразової грошової винагороди, яка проводиться за рахунок коштів держбюджету України. Винагорода виплачується у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання.

271 лучанка вже удостоєна найвищого звання “Мати-героїня”. Була серед них і найстарша — Рудик Ганна Якимівна, якій на момент вручення відзнаки було 99 років.

Двоє лучанок отримали звання «Мати-героїня»
Двоє лучанок отримали звання «Мати-героїня»
Двоє лучанок отримали звання «Мати-героїня»
Двоє лучанок отримали звання «Мати-героїня»

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Теги: звання, “Мати-героїня”, Луцьк
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