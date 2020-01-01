На одній із вулиць Луцька встановили нове освітлення. ФОТО
Сьогодні, 23:34
В обласному центрі Волині встановили сучасне освітлення на одній із вулиць.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Облаштували LED освітлення по вулиці Стрілецькій. В межах реалізації проекту встановлено 28 світильників потужністю 100 Вт", - йдеться у дописі.
Також Ігор Поліщук опублікував світлини.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Облаштували LED освітлення по вулиці Стрілецькій. В межах реалізації проекту встановлено 28 світильників потужністю 100 Вт", - йдеться у дописі.
Також Ігор Поліщук опублікував світлини.
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