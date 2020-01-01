На одній із вулиць Луцька встановили нове освітлення. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



"Облаштували LED освітлення по вулиці Стрілецькій. В межах реалізації проекту встановлено 28 світильників потужністю 100 Вт", - йдеться у дописі.



Також Ігор Поліщук опублікував світлини.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині встановили сучасне освітлення на одній із вулиць.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук."Облаштували LED освітлення по вулиці Стрілецькій. В межах реалізації проекту встановлено 28 світильників потужністю 100 Вт", - йдеться у дописі.Також Ігор Поліщук опублікував світлини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію