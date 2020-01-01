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На одній із вулиць Луцька встановили нове освітлення. ФОТО

На одній із вулиць Луцька встановили нове освітлення. ФОТО
В обласному центрі Волині встановили сучасне освітлення на одній із вулиць.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Облаштували LED освітлення по вулиці Стрілецькій. В межах реалізації проекту встановлено 28 світильників потужністю 100 Вт", - йдеться у дописі.

Також Ігор Поліщук опублікував світлини.

На одній із вулиць Луцька встановили нове освітлення. ФОТО
На одній із вулиць Луцька встановили нове освітлення. ФОТО
На одній із вулиць Луцька встановили нове освітлення. ФОТО
На одній із вулиць Луцька встановили нове освітлення. ФОТО



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Теги: Луцьк, освітлення
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