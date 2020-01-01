У селі на Волині горів будинок





Про це



Зокрема о 08:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Вишнів Любомльського району. Силами співробітників 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та працівників пожежної команди села Штунь горіння локалізували о 08:53, ліквідували – о 09:15. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 грудня працівники пожежно-рятувальних підрозділів ліквідували 3 пожежі, що трапилися у Турійському, Любомльському та Луцькому районах.Про це повідомляє пресслужба надзвичайників.Зокрема о 08:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Вишнів Любомльського району. Силами співробітників 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та працівників пожежної команди села Штунь горіння локалізували о 08:53, ліквідували – о 09:15. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

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