У селі на Волині горів будинок
Сьогодні, 10:07
16 грудня працівники пожежно-рятувальних підрозділів ліквідували 3 пожежі, що трапилися у Турійському, Любомльському та Луцькому районах.
Про це повідомляє пресслужба надзвичайників.
Зокрема о 08:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Вишнів Любомльського району. Силами співробітників 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та працівників пожежної команди села Штунь горіння локалізували о 08:53, ліквідували – о 09:15. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
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Про це повідомляє пресслужба надзвичайників.
Зокрема о 08:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Вишнів Любомльського району. Силами співробітників 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та працівників пожежної команди села Штунь горіння локалізували о 08:53, ліквідували – о 09:15. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
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