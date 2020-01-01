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Лучани просять облаштувати майданчик для вигулу собак біля шовкового комбінату

Лучани просять облаштувати майданчик для вигулу собак біля шовкового комбінату
У Луцьку просять облаштувати майданчик для вигулу собак у парку біля шовкового комбінату.

Петицію зареєстрував Ванюрський Олександр Миколайович на сайті Єдиної системи місцевих петицій 17 грудня.

Як стверджує автор петиції, встановлення майданчику забезпечить:

1. Дотримання вимог правил утримання тварин у місті Луцьку – власники собак зможуть чітко бачити межі місця де можна вигулювати своїх вихованців;

2. Безпеку лучан, що гуляють у парку (собаки будуть на огородженій території);

3. Належний санітарно-гігієнічний стан території парку, адже відходи життєдіяльності собак будуть збиратись у спеціальні урни;

4. Комфорт жителів прилеглої території.

Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням: https://petition.e-dem.ua/lutsk/Petition/View/1541

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Теги: майданчик, вигул собак
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