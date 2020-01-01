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Лише українською: які штрафи передбачає порушення закону про мову для сфери обслуговування

Лише українською: які штрафи передбачає порушення закону про мову для сфери обслуговування
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка набуває чинності 16 січня 2021, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

За порушення суб’єктами господарювання відповідних норм Законом передбачені штрафні санкції. Про це нагадав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, – передає видання «Діалоги».

«Секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону. Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки – по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками», – наголосив він.

При цьому Тарас Кремінь зазначив, що головне завдання – не штрафувати, а максимально допомогти сфері обслуговування підготуватися до 16 січня 2021 року, провести інформаційну й роз’яснювальну роботу.

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Теги: мовний закон, ресторани, українська
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