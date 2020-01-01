Лише українською: які штрафи передбачає порушення закону про мову для сфери обслуговування





За порушення суб’єктами господарювання відповідних норм Законом передбачені штрафні санкції. Про це нагадав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, – передає видання «



«Секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону. Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки – по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками», – наголосив він.



При цьому Тарас Кремінь зазначив, що головне завдання – не штрафувати, а максимально допомогти сфері обслуговування підготуватися до 16 січня 2021 року, провести інформаційну й роз’яснювальну роботу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка набуває чинності 16 січня 2021, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.За порушення суб’єктами господарювання відповідних норм Законом передбачені штрафні санкції. Про це нагадав Уповноважений із захисту державної мови, – передає видання « Діалоги ».«Секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону. Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки – по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками», – наголосив він.При цьому Тарас Кремінь зазначив, що головне завдання – не штрафувати, а максимально допомогти сфері обслуговування підготуватися до 16 січня 2021 року, провести інформаційну й роз’яснювальну роботу.

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