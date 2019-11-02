На Миколая: з Луцька бійцям на схід повезли теплий одяг, обереги та продукти. ВІДЕО





На Театральному майдані обласного центру мікроавтобус волонтерського центру "Серце патріота" проводжали небайдужі. Про це йдеться в сюжеті



Засновник волонтерського центру Сергій Балицький розповів, що із початку війни вже понад 200 разів був на сході із допомогою від волинян.



"Генератор, медикаменти, маскувальні сітки. Їм таке необхідне. Запчастини. Все потрохи, що заказували. Їдемо до розвідки в Луганську область в Золоте, хлопці нас чекають, стоять на передовій".



Волонтери планують прибути на передову в День святого Миколая. Небайдужі лучани перед відправкою принесли волонтерам консервацію, випічку, малюнки та листи бійцям. Один із лучан передав захисникам українську символіку.



Нагадаємо, за кілька днів до поїздки волонтери звернулися до лучан із закликом привітати бійців із Днем святого Миколая і просили зігріти солдат теплими речами та побажаннями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Черговий гуманітарний вантаж вирушив із Луцька на схід з Луцька 17 грудня. Бійцям волонтери везуть теплі речі, продукти та обереги.На Театральному майдані обласного центру мікроавтобус волонтерського центру "Серце патріота" проводжали небайдужі. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Засновник волонтерського центрурозповів, що із початку війни вже понад 200 разів був на сході із допомогою від волинян."Генератор, медикаменти, маскувальні сітки. Їм таке необхідне. Запчастини. Все потрохи, що заказували. Їдемо до розвідки в Луганську область в Золоте, хлопці нас чекають, стоять на передовій".Волонтери планують прибути на передову в День святого Миколая. Небайдужі лучани перед відправкою принесли волонтерам консервацію, випічку, малюнки та листи бійцям. Один із лучан передав захисникам українську символіку.Нагадаємо, за кілька днів до поїздки волонтери звернулися до лучан із закликом привітати бійців із Днем святого Миколая і просили зігріти солдат теплими речами та побажаннями.

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