19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:21
19 грудня день народження відзначає фотохудожник Віктор Чухрай (на фото).
Також особисте свято у фотографа Володимира Хомича.
Сьогодні – день Святого Миколи Чудотворця. Його вважають покровителем дітей, бідних, сиріт.
В цей день в Україні батьки вночі кладуть дітям подарунки під подушки, а вранці розповідають про святого Миколая, який чемним роздає чудові дари, а неслухняним – різочки.
Відтак, за православним календарем 19 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Миколами.
Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
Також у пам'ять про святого Миколая 19 грудня відзначається Міжнародний день допомоги бідним.
Цього дня народилася українська вишивальниця, заслужений майстер народної творчості України Надія Горлицька (1922-2006 роки) та видатний мовознавець, уродженець Луцька Микола Крушевський (1851-1887 роки).
Крім того, щорічно 19 грудня в Україні відзначають професійне свято – День адвокатури.
На Волині 19 грудня 1939 року створили Луцьку педагогічну школу, яка через п’ять років була реорганізована в Луцьке педагогічне училище.
19 грудня 1999 року – у Луцьку освятили новозбудовану Церкву Свято́го Микола́я Чудотворця на проспекті Відродження.
19 грудня 2001 року створили Черемський природний заповідник.
Цього ж дня у 2003 році відбулось урочисте відкриття електрифікації залізничного відрізку від Ківерець до Луцька.
19 грудня 2007 року в Луцьку відкрився після тривалої реконструкції основний корпус Луцького клінічного пологового будинку.
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Також особисте свято у фотографа Володимира Хомича.
Сьогодні – день Святого Миколи Чудотворця. Його вважають покровителем дітей, бідних, сиріт.
В цей день в Україні батьки вночі кладуть дітям подарунки під подушки, а вранці розповідають про святого Миколая, який чемним роздає чудові дари, а неслухняним – різочки.
Відтак, за православним календарем 19 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Миколами.
Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
Також у пам'ять про святого Миколая 19 грудня відзначається Міжнародний день допомоги бідним.
Цього дня народилася українська вишивальниця, заслужений майстер народної творчості України Надія Горлицька (1922-2006 роки) та видатний мовознавець, уродженець Луцька Микола Крушевський (1851-1887 роки).
Крім того, щорічно 19 грудня в Україні відзначають професійне свято – День адвокатури.
На Волині 19 грудня 1939 року створили Луцьку педагогічну школу, яка через п’ять років була реорганізована в Луцьке педагогічне училище.
19 грудня 1999 року – у Луцьку освятили новозбудовану Церкву Свято́го Микола́я Чудотворця на проспекті Відродження.
19 грудня 2001 року створили Черемський природний заповідник.
Цього ж дня у 2003 році відбулось урочисте відкриття електрифікації залізничного відрізку від Ківерець до Луцька.
19 грудня 2007 року в Луцьку відкрився після тривалої реконструкції основний корпус Луцького клінічного пологового будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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