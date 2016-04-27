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Більшість українців залишаться на свята у Польщі

Більшість українців залишаться на свята у Польщі
Через епідеміологічну ситуацію та введення локдауну більшість працівників з України планують залишитися на свята у Польщі.

Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного компанією EWL та представниками Варшавського університету, повідомляє Yavp.pl.

Тільки 9% українців готові поїхати на зимові свята на батьківщину. Натомість аж 84% опитаних повідомили, що цього року залишаться на різдвяно-новорічний період у Польщі. Причому дві третини з них вперше відзначатимуть свята без родини.

Головною причиною залишатися в Польщі на зимові свята для працівників з України є фінансова мотивація. Майже 48% опитаних скористаються можливістю працювати протягом цього часу, щоб отримати більшу зарплату.

16,5% визнають, що перед поїздкою в Україну їх зупиняють обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Для 13,8% - це небажання потрапити знову на карантин. Ще 8,3% опитаних заявили, що залишаться в Польщі, щоб не наражати на небезпеку здоров'я та життя своїх близьких.


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Теги: заробітчани, Україна, Польща
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