У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*





Якщо хочете купити меблі, які не лише милуватимуть око, а ще й тішитимуть якістю виконання – вам у луцький торговий центр «Нова Маркет», що на вулиці Карбишева, 1 («Адреналін Сіті»). «Нова маркет» співпрацює з перевіреними часом виробниками «Vetro» (Китай), «Signal» (Польща), «Тиса» (Україна), «Grace» (Україна), BRW (Польща), «Константа» (Україна) і багатьма іншими, постійно розширюючи асортимент. До того ж, «Нова Маркет» – магазин, що діє й в інших містах України, зокрема у Львові, та вже встиг завоювати сотні схвальних відгуків від задоволених покупців.



У торговому центрі є меблі, яких у Луцьку не знайдеш більше ні в одному магазині, – столи фабрики «Vetro» із гартованого скла або ж якісного ламінованого МДФ «під камінь». Вони мають не лише добротний вигляд та зроблені «як для себе», а й зручний функціонал – розкладаються до більших розмірів, що особливо актуально під час свят, коли потрібно прийняти гостей та подбати про їх комфорт.



На ці столи від «Vetro» «Нова маркет» пропонує святкові знижки – від 10 до 15 %. Так, наприклад, чудовою покупкою для дому стане стіл із дубовою ніжкою та стільницею із гартованого скла, який розкладається з 1,2 метра до 1,6 метра.



«Столи від «Vetro» дуже полюбилися нашим покупцям. Перед новорічно-різдвяними святами це – топ продажів. Також зараз найбільший попит і на стільці, яких у нас просто величезна кількість: різних форм, із різних тканин, із різними ніжками. Безпосередньо в залі представлений, звичайно, не весь асортимент, але якщо у найближчі дні замовити у нас вподобані в каталогах чи на сайті меблі, на Новий рік уже будете з новими», - ділиться керівниця магазину пані Наталія.



Торговий центр «Нова Маркет» підготував ще один приємний сюрприз «під ялинку» – при купівлі будь-якого дивану від львівської фабрики «VoSlav & Co» чи черкаської фабрики «Grace» можна витягнути знижку від 5 до 15 %. Ці дивани виконані з якісних тканин і наповнювачів, мають чудовий дизайн, зручні в експлуатації і прослужать не один десяток років.



Детальнішу інформацію щодо товарів та акційних пропозицій можна дізнатися безпосередньо у ТЦ «Нова Маркет», що на вулиці Карбишева, 1, або ж за телефонами: (096) 877 05 09 та (098) 777 95 88.



Працює магазин у будні з 10:00 до 19:00, у суботу - із 10:00 до 17:00, у неділю - із 11:00 до 16:00.



Переглянути весь асортимент меблів можна на сайті



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий рік – не лише пора, коли особливо хочеться вірити в дива, пора душевних посиденьок із рідними, приготування смаколиків та загадування бажань, а й приємних подарунків. Тим паче, що звідусіль обіцяють знижки та акції. А що ще так додасть затишку улюбленій оселі, як не нові меблі? Покупка нового дивану чи обіднього столу точно сподобається всім членам сім’ї, адже це – і стильно, і дозволить по-новому облаштувати дім без зайвих клопотів та ненависної пилюки, що буває під час ремонтів.Якщо хочете купити меблі, які не лише милуватимуть око, а ще й тішитимуть якістю виконання – вам у луцький торговий центр «Нова Маркет», що на вулиці Карбишева, 1 («Адреналін Сіті»). «Нова маркет» співпрацює з перевіреними часом виробниками «Vetro» (Китай), «Signal» (Польща), «Тиса» (Україна), «Grace» (Україна), BRW (Польща), «Константа» (Україна) і багатьма іншими, постійно розширюючи асортимент. До того ж, «Нова Маркет» – магазин, що діє й в інших містах України, зокрема у Львові, та вже встиг завоювати сотні схвальних відгуків від задоволених покупців.У торговому центрі є меблі, яких у Луцьку не знайдеш більше ні в одному магазині, – столи фабрики «Vetro» із гартованого скла або ж якісного ламінованого МДФ «під камінь». Вони мають не лише добротний вигляд та зроблені «як для себе», а й зручний функціонал – розкладаються до більших розмірів, що особливо актуально під час свят, коли потрібно прийняти гостей та подбати про їх комфорт.На ці столи від «Vetro» «Нова маркет» пропонує. Так, наприклад, чудовою покупкою для дому стане стіл із дубовою ніжкою та стільницею із гартованого скла, який розкладається з 1,2 метра до 1,6 метра.«Столи від «Vetro» дуже полюбилися нашим покупцям. Перед новорічно-різдвяними святами це – топ продажів. Також зараз найбільший попит і на стільці, яких у нас просто величезна кількість: різних форм, із різних тканин, із різними ніжками. Безпосередньо в залі представлений, звичайно, не весь асортимент, але якщо у найближчі дні замовити у нас вподобані в каталогах чи на сайті меблі, на Новий рік уже будете з новими», - ділиться керівниця магазину паніТорговий центр «Нова Маркет» підготував ще один приємний сюрприз «під ялинку» – при купівлі будь-якого дивану від львівської фабрики «VoSlav & Co» чи черкаської фабрики «Grace». Ці дивани виконані з якісних тканин і наповнювачів, мають чудовий дизайн, зручні в експлуатації і прослужать не один десяток років.Детальнішу інформацію щодо товарів та акційних пропозицій можна дізнатися безпосередньо у ТЦ «Нова Маркет», що на вулиці Карбишева, 1, або ж за телефонами:таПрацює магазин у будні з 10:00 до 19:00, у суботу - із 10:00 до 17:00, у неділю - із 11:00 до 16:00.Переглянути весь асортимент меблів можна на сайті https://www.nova-market.com.ua/

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