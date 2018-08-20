вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*

У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
Новий рік – не лише пора, коли особливо хочеться вірити в дива, пора душевних посиденьок із рідними, приготування смаколиків та загадування бажань, а й приємних подарунків. Тим паче, що звідусіль обіцяють знижки та акції. А що ще так додасть затишку улюбленій оселі, як не нові меблі? Покупка нового дивану чи обіднього столу точно сподобається всім членам сім’ї, адже це – і стильно, і дозволить по-новому облаштувати дім без зайвих клопотів та ненависної пилюки, що буває під час ремонтів.

Якщо хочете купити меблі, які не лише милуватимуть око, а ще й тішитимуть якістю виконання – вам у луцький торговий центр «Нова Маркет», що на вулиці Карбишева, 1 («Адреналін Сіті»). «Нова маркет» співпрацює з перевіреними часом виробниками «Vetro» (Китай), «Signal» (Польща), «Тиса» (Україна), «Grace» (Україна), BRW (Польща), «Константа» (Україна) і багатьма іншими, постійно розширюючи асортимент. До того ж, «Нова Маркет» – магазин, що діє й в інших містах України, зокрема у Львові, та вже встиг завоювати сотні схвальних відгуків від задоволених покупців.

У торговому центрі є меблі, яких у Луцьку не знайдеш більше ні в одному магазині, – столи фабрики «Vetro» із гартованого скла або ж якісного ламінованого МДФ «під камінь». Вони мають не лише добротний вигляд та зроблені «як для себе», а й зручний функціонал – розкладаються до більших розмірів, що особливо актуально під час свят, коли потрібно прийняти гостей та подбати про їх комфорт.
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*

На ці столи від «Vetro» «Нова маркет» пропонує святкові знижки – від 10 до 15 %. Так, наприклад, чудовою покупкою для дому стане стіл із дубовою ніжкою та стільницею із гартованого скла, який розкладається з 1,2 метра до 1,6 метра.
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*

«Столи від «Vetro» дуже полюбилися нашим покупцям. Перед новорічно-різдвяними святами це – топ продажів. Також зараз найбільший попит і на стільці, яких у нас просто величезна кількість: різних форм, із різних тканин, із різними ніжками. Безпосередньо в залі представлений, звичайно, не весь асортимент, але якщо у найближчі дні замовити у нас вподобані в каталогах чи на сайті меблі, на Новий рік уже будете з новими», - ділиться керівниця магазину пані Наталія.
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*

Торговий центр «Нова Маркет» підготував ще один приємний сюрприз «під ялинку» – при купівлі будь-якого дивану від львівської фабрики «VoSlav & Co» чи черкаської фабрики «Grace» можна витягнути знижку від 5 до 15 %. Ці дивани виконані з якісних тканин і наповнювачів, мають чудовий дизайн, зручні в експлуатації і прослужать не один десяток років.
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*

Детальнішу інформацію щодо товарів та акційних пропозицій можна дізнатися безпосередньо у ТЦ «Нова Маркет», що на вулиці Карбишева, 1, або ж за телефонами: (096) 877 05 09 та (098) 777 95 88.

Працює магазин у будні з 10:00 до 19:00, у суботу - із 10:00 до 17:00, у неділю - із 11:00 до 16:00.

Переглянути весь асортимент меблів можна на сайті https://www.nova-market.com.ua/.
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: магазин, меблі, «Нова маркет», Луцьк, стільці, столи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Запоріжжі комунальники вигадали спосіб, як захистити ялинки від злодіїв. ВІДЕО
Сьогодні, 09:54
Попереднє лікування не дало бажаного результату: волинський «кіборг» потребує допомоги
Сьогодні, 09:40
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
Сьогодні, 09:30
У Липлянах сталася пожежа в помешканні
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 23 грудня
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО* Усі меблі для оселі в одному місці: що цікавого у луцькому торговому центрі «Нова Маркет». ФОТО*
29 жовтень, 09:20
У Луцьку з’явиться сучасний гіпермаркет меблів та люстр* У Луцьку з’явиться сучасний гіпермаркет меблів та люстр*
20 серпень, 2018, 12:20
Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»* Гаряча піца – за 5 хвилин: у Луцьку відкрили 11-ий магазин популярної мережі «Галя Балувана»*
12 жовтень, 20:10
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО* Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
18 вересень, 17:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині маршрутка зіткнулася з автокраном, травмувалися пасажири
Сьогодні, 10:56
 0
На Рівненщині волинські поліцейські затримали злочинну групу, яка «промишляла» на території трьох областей. ФОТО
Сьогодні, 10:39
 0
Три смерті і 352 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:37
 0
Свій серед своїх: яким буде перше у Луцьку «клубне» житло. ФОТОЕКСКУРСІЯ*
Сьогодні, 10:30
 0
У Ківерцях зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8