У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
Сьогодні, 09:30
Новий рік – не лише пора, коли особливо хочеться вірити в дива, пора душевних посиденьок із рідними, приготування смаколиків та загадування бажань, а й приємних подарунків. Тим паче, що звідусіль обіцяють знижки та акції. А що ще так додасть затишку улюбленій оселі, як не нові меблі? Покупка нового дивану чи обіднього столу точно сподобається всім членам сім’ї, адже це – і стильно, і дозволить по-новому облаштувати дім без зайвих клопотів та ненависної пилюки, що буває під час ремонтів.
Якщо хочете купити меблі, які не лише милуватимуть око, а ще й тішитимуть якістю виконання – вам у луцький торговий центр «Нова Маркет», що на вулиці Карбишева, 1 («Адреналін Сіті»). «Нова маркет» співпрацює з перевіреними часом виробниками «Vetro» (Китай), «Signal» (Польща), «Тиса» (Україна), «Grace» (Україна), BRW (Польща), «Константа» (Україна) і багатьма іншими, постійно розширюючи асортимент. До того ж, «Нова Маркет» – магазин, що діє й в інших містах України, зокрема у Львові, та вже встиг завоювати сотні схвальних відгуків від задоволених покупців.
У торговому центрі є меблі, яких у Луцьку не знайдеш більше ні в одному магазині, – столи фабрики «Vetro» із гартованого скла або ж якісного ламінованого МДФ «під камінь». Вони мають не лише добротний вигляд та зроблені «як для себе», а й зручний функціонал – розкладаються до більших розмірів, що особливо актуально під час свят, коли потрібно прийняти гостей та подбати про їх комфорт.
На ці столи від «Vetro» «Нова маркет» пропонує святкові знижки – від 10 до 15 %. Так, наприклад, чудовою покупкою для дому стане стіл із дубовою ніжкою та стільницею із гартованого скла, який розкладається з 1,2 метра до 1,6 метра.
«Столи від «Vetro» дуже полюбилися нашим покупцям. Перед новорічно-різдвяними святами це – топ продажів. Також зараз найбільший попит і на стільці, яких у нас просто величезна кількість: різних форм, із різних тканин, із різними ніжками. Безпосередньо в залі представлений, звичайно, не весь асортимент, але якщо у найближчі дні замовити у нас вподобані в каталогах чи на сайті меблі, на Новий рік уже будете з новими», - ділиться керівниця магазину пані Наталія.
Торговий центр «Нова Маркет» підготував ще один приємний сюрприз «під ялинку» – при купівлі будь-якого дивану від львівської фабрики «VoSlav & Co» чи черкаської фабрики «Grace» можна витягнути знижку від 5 до 15 %. Ці дивани виконані з якісних тканин і наповнювачів, мають чудовий дизайн, зручні в експлуатації і прослужать не один десяток років.
Детальнішу інформацію щодо товарів та акційних пропозицій можна дізнатися безпосередньо у ТЦ «Нова Маркет», що на вулиці Карбишева, 1, або ж за телефонами: (096) 877 05 09 та (098) 777 95 88.
Працює магазин у будні з 10:00 до 19:00, у суботу - із 10:00 до 17:00, у неділю - із 11:00 до 16:00.
Переглянути весь асортимент меблів можна на сайті https://www.nova-market.com.ua/.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо хочете купити меблі, які не лише милуватимуть око, а ще й тішитимуть якістю виконання – вам у луцький торговий центр «Нова Маркет», що на вулиці Карбишева, 1 («Адреналін Сіті»). «Нова маркет» співпрацює з перевіреними часом виробниками «Vetro» (Китай), «Signal» (Польща), «Тиса» (Україна), «Grace» (Україна), BRW (Польща), «Константа» (Україна) і багатьма іншими, постійно розширюючи асортимент. До того ж, «Нова Маркет» – магазин, що діє й в інших містах України, зокрема у Львові, та вже встиг завоювати сотні схвальних відгуків від задоволених покупців.
У торговому центрі є меблі, яких у Луцьку не знайдеш більше ні в одному магазині, – столи фабрики «Vetro» із гартованого скла або ж якісного ламінованого МДФ «під камінь». Вони мають не лише добротний вигляд та зроблені «як для себе», а й зручний функціонал – розкладаються до більших розмірів, що особливо актуально під час свят, коли потрібно прийняти гостей та подбати про їх комфорт.
На ці столи від «Vetro» «Нова маркет» пропонує святкові знижки – від 10 до 15 %. Так, наприклад, чудовою покупкою для дому стане стіл із дубовою ніжкою та стільницею із гартованого скла, який розкладається з 1,2 метра до 1,6 метра.
«Столи від «Vetro» дуже полюбилися нашим покупцям. Перед новорічно-різдвяними святами це – топ продажів. Також зараз найбільший попит і на стільці, яких у нас просто величезна кількість: різних форм, із різних тканин, із різними ніжками. Безпосередньо в залі представлений, звичайно, не весь асортимент, але якщо у найближчі дні замовити у нас вподобані в каталогах чи на сайті меблі, на Новий рік уже будете з новими», - ділиться керівниця магазину пані Наталія.
Торговий центр «Нова Маркет» підготував ще один приємний сюрприз «під ялинку» – при купівлі будь-якого дивану від львівської фабрики «VoSlav & Co» чи черкаської фабрики «Grace» можна витягнути знижку від 5 до 15 %. Ці дивани виконані з якісних тканин і наповнювачів, мають чудовий дизайн, зручні в експлуатації і прослужать не один десяток років.
Детальнішу інформацію щодо товарів та акційних пропозицій можна дізнатися безпосередньо у ТЦ «Нова Маркет», що на вулиці Карбишева, 1, або ж за телефонами: (096) 877 05 09 та (098) 777 95 88.
Працює магазин у будні з 10:00 до 19:00, у суботу - із 10:00 до 17:00, у неділю - із 11:00 до 16:00.
Переглянути весь асортимент меблів можна на сайті https://www.nova-market.com.ua/.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Попереднє лікування не дало бажаного результату: волинський «кіборг» потребує допомоги
Сьогодні, 09:40
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
Сьогодні, 09:30
У Липлянах сталася пожежа в помешканні
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 23 грудня
Сьогодні, 09:05