У Луцьку демонтують незаконну рекламу. ПЕРЕЛІК





Про це йшлося 21 грудня під час позачергового засідання виконавчого комітету міської ради, - пишуть



Як повідомив директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський, демонтувати пропонують 68 різноманітних засобів зовнішньої реклами.



«Вони розміщені без дозволів або дія таких уже завершилася», – сказав він і додав, що суб’єкти господарювання на звернення комунального підприємства не відреагували і самостійно не демонтувати незаконні рекламні засоби.



Після звернення суб’єктам господарювання надаються 10 днів на самостійний демонтаж, якщо він протягом цього часу не проводиться, демонтажем займається «Луцькреклама», а відшкодування буде покладено на власників.



Як звернув увагу член виконкому Олександр Серватович, не було жодного звернення від підприємців чи виграного суду через дії КП «Луцькреклама».



Підтримав його і міський голова Луцька Ігор Поліщук: «Насправді це важлива робота щодо очищення міста від незаконної реклами, тому що реклама, яка розміщується на фасадах будинків, на вікнах, незаконні вивіски псують зовнішньо естетичний вигляд нашого міста. І власники не розуміють, що ці засоби здебільшого сприймається просто як інформаційний шум, жодного практичного значення вони не мають».



Демонтують такі рекламні засоби:



- наземний щит на розі проспекту Відродження та вулиці Писаревського;



- щит на фасаді будинку «Якість освіти – приорітет» на проспекті Волі, 3;



- банери на вікнах, нанесені методом наклеювання, «Podofharm; Butiksalon» на проспекті Волі, 11;



- банери на вікнах, нанесені методом наклеювання, із зображенням продуктів харчування на вулиці Володимирська, 103;



- електронне табло на фасаді будинку та банери на вікнах, нанесені методом наклеювання, «Second hand» на вулиці Лесі Українки, 24;



- кронштейн на фасаді будинку «Кетілі Пурі» на вулиці Лесі Українки, 57;



- щити на паркані «Пивбар» на Перемоги, 3ж;



- щити на паркані «Pizza pub» на Перемоги, 12;



- банери на металевих каркасах на фасаді будинку із зображенням продуктів харчування на проспекті Перемоги, 14;



- банер на металевому каркасі, щит на фасаді будинку та банер на дверях, нанесений методом наклеювання, «Чорна п’ятниця щодня» на проспекті Соборності, 4;



- щити на паркані«Піца з собою, комплексні обіди» на проспекті Соборності, 14/3;



- банер на фасаді будинку та банер на вікні, нанесений методом наклеювання, «Карнизи, декор», щит на фасаді будинку та банери на вікнах, нанесені методом наклеювання, «Фото, сувеніри», банери на фасаді будинку і штендер «Anabel Arto», банер на вікні, нанесений методом наклеювання, та банер на фасаді будинку «Англія одяг та взуття» на проспекті Соборності, 14а;



- банер на фасаді будинку та штендер «Туристична агенція» на проспекті Соборності, 38;



- щит на фасаді будинку «House market» на проспекті Відродження, 10;



- банер на фасаді будинку «Продуктовий магазин» і два банери на вікнах, нанесені методом наклеювання, із зображенням продуктів харчування, вісім банерів на вікнах, нанесених методом наклеювання, із сюжетом «Зображення товарів магазину» на проспекті Відродження, 12;



- кронштейн на світловій опорі «Страхування» та кронштейн на світловій опорі «Луцький місцевий центр»на вулиці Шевченка, 10;



- банери на паркані «Вікна двері, пили стрічкові, viknaroff, wds» на вулиці Набережній, 4.

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