Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 22 грудня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без опадів, ввечері невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
У Луцьку завтра, 22 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, ввечері невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 0-2° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
У Луцьку завтра, 22 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, ввечері невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 0-2° тепла.
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