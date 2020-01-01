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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 грудня
У Волинській області завтра, 22 грудня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без опадів, ввечері невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Луцьку завтра, 22 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, ввечері невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 0-2° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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