В Україні розробили тест, який одночасно визначає COVID-19 і два штами грипу





Тривалість проведення такого тесту становить близько 6 годин, пише



«Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які були передані нам Центром громадського здоров’я в Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом», — розповів директор ІМБіГ Михайло Тукало.



В установі наголосили, що такий тест дуже важливий зараз, коли в країні поширюється не лише COVID-19, але й сезонний грип.



Тукало зазначив, що наразі в ІМБіГ розробляють ще один тест. Він визначатиме одразу 5 типів вірусів, зокрема риновірус та кір.



В ІМБіГ нагадали, що саме вони першими в Україні розробили тести-системи для визначення COVID-19.



«Першого хворого на ковід у нашій країні виявили у Чернівцях на початку березня 2020 року завдяки тестам ІМБіГ. Відтак ІМБіГ передав 600 тест-реакцій в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ у Києві», — йдеться у повідомленні.

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