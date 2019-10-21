Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо

У Харкові 19-20 грудня відбувся ХХІ відкритий Всеукраїнський турнір з тхеквондо ВТФ «Діти України» у розділі «пумсе» класу А,Б. У турнірі взяли участь спортсмени з Волині і показали високі результати.Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Зокрема,- 1 місце в особистому та 1 місце у командному виступі;- 2 місце в особистому та 2 місце в командному виступі, 3 місце в парному виступі.- 2 місце в командному, 3 місце в особистому виступі.- 2 місце в командному виступі, 3 місце в парному виступі, 3 місце в особистому виступі.- 2 місце в особистому виступі.- 2 місце в особистому, 1 місце в командному виступі.- 1 місце в командному, 3 місце в особистому виступі.- 3 місце в парному виступі.- 3 місце парному виступі.Усі спортсмени є учнями СК «Білий Лев», тренер –