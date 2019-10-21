Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо
Сьогодні, 14:37
У Харкові 19-20 грудня відбувся ХХІ відкритий Всеукраїнський турнір з тхеквондо ВТФ «Діти України» у розділі «пумсе» класу А,Б. У турнірі взяли участь спортсмени з Волині і показали високі результати.
Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Зокрема, Саух Дарина - 1 місце в особистому та 1 місце у командному виступі;
Сивак Мирослава - 2 місце в особистому та 2 місце в командному виступі, 3 місце в парному виступі.
Каширець Ольга - 2 місце в командному, 3 місце в особистому виступі.
Павелко Софія - 2 місце в командному виступі, 3 місце в парному виступі, 3 місце в особистому виступі.
Христофоров Марк - 2 місце в особистому виступі.
Прихода Маргарита - 2 місце в особистому, 1 місце в командному виступі.
Гурняк Софія - 1 місце в командному, 3 місце в особистому виступі.
Нагорний Андрій - 3 місце в парному виступі.
Мицюк Давид - 3 місце парному виступі.
Усі спортсмени є учнями СК «Білий Лев», тренер – Ярослав Мицюк.
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Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Зокрема, Саух Дарина - 1 місце в особистому та 1 місце у командному виступі;
Сивак Мирослава - 2 місце в особистому та 2 місце в командному виступі, 3 місце в парному виступі.
Каширець Ольга - 2 місце в командному, 3 місце в особистому виступі.
Павелко Софія - 2 місце в командному виступі, 3 місце в парному виступі, 3 місце в особистому виступі.
Христофоров Марк - 2 місце в особистому виступі.
Прихода Маргарита - 2 місце в особистому, 1 місце в командному виступі.
Гурняк Софія - 1 місце в командному, 3 місце в особистому виступі.
Нагорний Андрій - 3 місце в парному виступі.
Мицюк Давид - 3 місце парному виступі.
Усі спортсмени є учнями СК «Білий Лев», тренер – Ярослав Мицюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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