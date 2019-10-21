вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо

Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо
У Харкові 19-20 грудня відбувся ХХІ відкритий Всеукраїнський турнір з тхеквондо ВТФ «Діти України» у розділі «пумсе» класу А,Б. У турнірі взяли участь спортсмени з Волині і показали високі результати.

Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Зокрема, Саух Дарина - 1 місце в особистому та 1 місце у командному виступі;

Сивак Мирослава - 2 місце в особистому та 2 місце в командному виступі, 3 місце в парному виступі.

Каширець Ольга - 2 місце в командному, 3 місце в особистому виступі.

Павелко Софія - 2 місце в командному виступі, 3 місце в парному виступі, 3 місце в особистому виступі.

Христофоров Марк - 2 місце в особистому виступі.

Прихода Маргарита - 2 місце в особистому, 1 місце в командному виступі.

Гурняк Софія - 1 місце в командному, 3 місце в особистому виступі.

Нагорний Андрій - 3 місце в парному виступі.

Мицюк Давид - 3 місце парному виступі.

Усі спортсмени є учнями СК «Білий Лев», тренер – Ярослав Мицюк.

Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо
Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо
Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо
Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо
Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо
Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: турнір, тхеквондо, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо
Сьогодні, 14:37
Волинським шахтарям виплатять заборговану зарплату
Сьогодні, 14:19
Луцький університет – на 25-му місці у світовому рейтингу впливовості серед українських вишів
Сьогодні, 13:50
Водійка Audi, яка спричинила аварію на проспекті Відродження у Луцьку, була п'яною
Сьогодні, 13:19
У луцьких дитсадках не вистачає пів тисячі місць
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
«Волинь» U-13 стала переможцем турніру «Моршинська осінь-2020» «Волинь» U-13 стала переможцем турніру «Моршинська осінь-2020»
18 листопад, 06:31
Ліцеїстка з Волині взяла «золото» на всеукраїнському турнірі з тхеквондо Ліцеїстка з Волині взяла «золото» на всеукраїнському турнірі з тхеквондо
21 вересень, 08:20
Волинянин виборов «бронзу» на престижних змаганнях з тхеквондо Волинянин виборов «бронзу» на престижних змаганнях з тхеквондо
21 жовтень, 2019, 17:31
Волинські журналісти зайняли третє місце на міжнародному турнірі з міні-футболу. ФОТО Волинські журналісти зайняли третє місце на міжнародному турнірі з міні-футболу. ФОТО
16 вересень, 2019, 21:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо
Сьогодні, 14:37
 0
Волинським шахтарям виплатять заборговану зарплату
Сьогодні, 14:19
 0
Луцький університет – на 25-му місці у світовому рейтингу впливовості серед українських вишів
Сьогодні, 13:50
 0
Водійка Audi, яка спричинила аварію на проспекті Відродження у Луцьку, була п'яною
Сьогодні, 13:19
 0
У луцьких дитсадках не вистачає пів тисячі місць
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8