На Волині маршрутка зіткнулася з автокраном, травмувалися пасажири





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Інформують, що зіткнулися вантажний автокран та маршрутне таксі Volkswagen LT.



У результаті – двоє пасажирів маршрутки, 27-річний та 64-річна ковельчани, травмувалися. Їм надали медичну допомогу та відпустили додому.



Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини автопригоди поліцейські встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 22 грудня, приблизно о 16 годині, у Ковелі сталася аварія за участю маршрутки.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що зіткнулися вантажний автокран та маршрутне таксі Volkswagen LT.У результаті – двоє пасажирів маршрутки, 27-річний та 64-річна ковельчани, травмувалися. Їм надали медичну допомогу та відпустили додому.Нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини автопригоди поліцейські встановлюють.

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