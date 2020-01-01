Луцькі медики запалювали з Дзідзьо у відомій телепрограмі. ФОТО

Катерина Осадча привітала з новоріними святами медичних працівників із Луцька.



Про це інформують на сторінці програми у



«Лікарі – головні герої 2020 року! Мали за честь привітати зі святами медичних працівників із Луцька. Пам'ятаєте, як навесні інтернет підкорив їх веселий антикоронавірусний танець? Бережіть себе та своїх близьких, будьте здорові», – йдеться у дописі.



Під час програми медики мали можливість поспілкуватись з ведучою, а також затанцювати з відомим співаком Дзідзьо, який виконував роль Санти.



Випуск програми вийде в ефір 26 грудня о 22:15.



Нагадаємо, що медики комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги»





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