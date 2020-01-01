Луцькі медики запалювали з Дзідзьо у відомій телепрограмі. ФОТО
Сьогодні, 22:17
Ведуча програми «Світське життя» Катерина Осадча привітала з новоріними святами медичних працівників із Луцька.
Про це інформують на сторінці програми у facebook.
«Лікарі – головні герої 2020 року! Мали за честь привітати зі святами медичних працівників із Луцька. Пам'ятаєте, як навесні інтернет підкорив їх веселий антикоронавірусний танець? Бережіть себе та своїх близьких, будьте здорові», – йдеться у дописі.
Під час програми медики мали можливість поспілкуватись з ведучою, а також затанцювати з відомим співаком Дзідзьо, який виконував роль Санти.
Випуск програми вийде в ефір 26 грудня о 22:15.
Нагадаємо, що медики комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги» станцювали «антикоронавірусний танець» та записали його на відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сторінці програми у facebook.
«Лікарі – головні герої 2020 року! Мали за честь привітати зі святами медичних працівників із Луцька. Пам'ятаєте, як навесні інтернет підкорив їх веселий антикоронавірусний танець? Бережіть себе та своїх близьких, будьте здорові», – йдеться у дописі.
Під час програми медики мали можливість поспілкуватись з ведучою, а також затанцювати з відомим співаком Дзідзьо, який виконував роль Санти.
Випуск програми вийде в ефір 26 грудня о 22:15.
Нагадаємо, що медики комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги» станцювали «антикоронавірусний танець» та записали його на відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві поліцейський збував фальшиві долари та гривні. ФОТО
Сьогодні, 22:48
Луцькі медики запалювали з Дзідзьо у відомій телепрограмі. ФОТО
Сьогодні, 22:17
У місті на Волині мешканці 4 вулиць грузнуть у болоті на дорогах, які відремонтували лише на папері
Сьогодні, 21:20
У Луцьку планують створити додаток для оперативного реагування на комунальні проблеми
Сьогодні, 20:41