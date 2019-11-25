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Викрили 35-річну волинянку, яка збувала наркотики

Викрили 35-річну волинянку, яка збувала наркотики
У Нововолинську затримали 35-річну місцеву жительку за підозрою у збуті наркотиків.

Так, під час санкціонованого обшуку за її місцем проживання поліцейські вилучили 3 згортки з наркотичним засобом Субутекс, гроші та мобільний телефон, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Речові докази направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Зловмисницю затримали у порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішують питання про оголошення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 23 грудня у Нововолинську за підозрою у розповсюдженні наркотиків поліцейські затримали трьох осіб.

Викрили 35-річну волинянку, яка збувала наркотики
Викрили 35-річну волинянку, яка збувала наркотики
Викрили 35-річну волинянку, яка збувала наркотики




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Теги: наркотики, торгівля, Волинь
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