Викрили 35-річну волинянку, яка збувала наркотики





Так, під час санкціонованого обшуку за її місцем проживання поліцейські вилучили 3 згортки з наркотичним засобом Субутекс, гроші та мобільний телефон, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Речові докази направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Зловмисницю затримали у порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішують питання про оголошення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.



Нагадаємо,









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську затримали 35-річну місцеву жительку за підозрою у збуті наркотиків.Так, під час санкціонованого обшуку за її місцем проживання поліцейські вилучили 3 згортки з наркотичним засобом Субутекс, гроші та мобільний телефон, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Речові докази направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Зловмисницю затримали у порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішують питання про оголошення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.Нагадаємо, 23 грудня у Нововолинську за підозрою у розповсюдженні наркотиків поліцейські затримали трьох осіб.



Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію